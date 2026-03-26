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Catawiki

Il vino protagonista delle aste online: resta la categoria più richiesta nel 2025

Nel 2025 il vino conferma il primato nelle aste online Catawiki, con quasi 54.000 lotti venduti, pari a circa 300.000 bottiglie. L’Italia si conferma primo mercato europeo con oltre 100 milioni di euro di spesa

 
26 marzo 2026 | 13:22

Il vino protagonista delle aste online: resta la categoria più richiesta nel 2025

Nel 2025 il vino conferma il primato nelle aste online Catawiki, con quasi 54.000 lotti venduti, pari a circa 300.000 bottiglie. L’Italia si conferma primo mercato europeo con oltre 100 milioni di euro di spesa

26 marzo 2026 | 13:22
 

Nel corso del 2025 il vino ha mantenuto il ruolo di categoria più acquistata su Catawiki, uno dei principali marketplace europei per oggetti speciali. I dati del portale mostrano quasi 54.000 lotti venduti, per un totale di circa 300.000 bottiglie, a conferma della passione italiana per le etichette pregiate e da collezione. Il report Catawiki Insights evidenzia come l’Italia rappresenti il primo mercato europeo, con oltre 100 milioni di euro di spesa totale, un incremento del 10?% nei lotti acquistati e un +20?% di nuovi acquirenti.

Il vino protagonista delle aste online Il vino protagonista delle aste online: resta la categoria più richiesta nel 2025

Il vino protagonista delle aste online

Le transazioni più significative mostrano un interesse per etichette di valore sia italiane che straniere. Tra i vini più richiesti figurano un Tenuta San Guido Sassicaia con annate dal 1982 al 2018, venduto per 16.100 euro, un Domaine de la Romanée-Conti 2004 a 10.500 euro e una Groupe Duclot Bordeaux Prestige Collection Case a 8.000 euro. Dal lato dei venditori, gli italiani hanno dimostrato gusto e competenza, con lotti di prestigio come un Tenuta San Guido Sassicaia tra le annate storiche e diverse bottiglie di Domaine de la Romanée-Conti, vendute fino a 15.000 euro. «Il mercato online riflette una conoscenza approfondita e una passione consolidata per le grandi etichette», commentano gli analisti.

Il report Catawiki evidenzia come il collezionismo di vino continui a crescere, sia in termini di quantità che di valore. L’aumento dei nuovi acquirenti indica un interesse sempre più diffuso per le aste online, dove è possibile accedere a bottiglie rare e annate storiche. Questa dinamica conferma la centralità dell’Italia come mercato chiave per il vino da collezione, in linea con la tradizione e l’attenzione crescente verso investimenti alternativi nel settore enologico.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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