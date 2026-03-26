Il vino protagonista delle aste online: resta la categoria più richiesta nel 2025

Nel corso del 2025 il vino ha mantenuto il ruolo di categoria più acquistata su Catawiki, uno dei principali marketplace europei per oggetti speciali. I dati del portale mostrano quasi 54.000 lotti venduti, per un totale di circa 300.000 bottiglie, a conferma della passione italiana per le etichette pregiate e da collezione. Il report Catawiki Insights evidenzia come l’Italia rappresenti il primo mercato europeo, con oltre 100 milioni di euro di spesa totale, un incremento del 10?% nei lotti acquistati e un +20?% di nuovi acquirenti.

Il vino protagonista delle aste online

Le transazioni più significative mostrano un interesse per etichette di valore sia italiane che straniere. Tra i vini più richiesti figurano un Tenuta San Guido Sassicaia con annate dal 1982 al 2018, venduto per 16.100 euro, un Domaine de la Romanée-Conti 2004 a 10.500 euro e una Groupe Duclot Bordeaux Prestige Collection Case a 8.000 euro. Dal lato dei venditori, gli italiani hanno dimostrato gusto e competenza, con lotti di prestigio come un Tenuta San Guido Sassicaia tra le annate storiche e diverse bottiglie di Domaine de la Romanée-Conti, vendute fino a 15.000 euro. «Il mercato online riflette una conoscenza approfondita e una passione consolidata per le grandi etichette», commentano gli analisti.

Il report Catawiki evidenzia come il collezionismo di vino continui a crescere, sia in termini di quantità che di valore. L’aumento dei nuovi acquirenti indica un interesse sempre più diffuso per le aste online, dove è possibile accedere a bottiglie rare e annate storiche. Questa dinamica conferma la centralità dell’Italia come mercato chiave per il vino da collezione, in linea con la tradizione e l’attenzione crescente verso investimenti alternativi nel settore enologico.