VinNatur Tasting 2026, a Gambellara tre giorni dedicati al vino naturale

Dall’11 al 13 aprile 2026 lo showroom Margraf di Gambellara, in provincia di Vicenza, ospiterà una nuova edizione di VinNatur Tasting, appuntamento ormai consolidato nel panorama europeo dedicato al vino naturale. Un incontro che mette in relazione produttori, operatori e pubblico, con l’obiettivo di favorire confronto e approfondimento su un segmento in continua evoluzione.

VinNatur Tasting torna a Gambellara dall‘11 al 13 aprile (foto Lorenzo Rui)

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 180 produttori provenienti da sei Paesi stranieri e da 19 regioni italiane, a conferma di una rete sempre più estesa e articolata. Accanto ai banchi d’assaggio dei vignaioli aderenti a VinNatur - Associazione Viticoltori Naturali - il programma si arricchisce di masterclass e momenti di analisi tecnica, con un’attenzione particolare al dialogo tra vino e gastronomia.

Degustazioni tecniche e confronto sui metodi

Il calendario degli incontri si apre sabato 11 aprile con una degustazione tecnica dedicata alle alterazioni microbiologiche. L’appuntamento, curato da Food Micro Team, vedrà l’agronomo Giacomo Buscioni e il tecnologo alimentare Damiano Barbato guidare un assaggio alla cieca di vini bianchi modificati per evidenziare le principali deviazioni organolettiche di origine microbiologica. Un momento pensato per approfondire le criticità del vino e i fattori che ne influenzano l’evoluzione, con un approccio didattico rivolto a operatori e appassionati.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 180 produttori (foto Lorenzo Rui)

Vino e abbinamento, tra metodo e interpretazione

Nel pomeriggio di sabato sarà affrontato il tema dell’abbinamento tra vino e cibo con l’incontro «Abbinamento? Una questione di stile», condotto da Alessandro Torcoli, giornalista, sommelier e direttore della rivista Civiltà del bere. A partire dal volume Vinology Abbinamenti, Torcoli proporrà una riflessione sul metodo di scelta degli accostamenti, affiancando teoria e pratica attraverso una degustazione che prevede quattro vini e quattro piatti. L’incontro sarà anche occasione per approfondire il ruolo dell’abbinamento come espressione culturale e tecnica allo stesso tempo.

La diversità dei territori vinicoli europei

Domenica 12 aprile sarà dedicata a una masterclass sulla regione dell’Alsazia. L’incontro, intitolato «La molteplicità dell’Alsazia», sarà guidato da Samuel Cogliati, autore e divulgatore. Attraverso una selezione di etichette, l’approccio sarà quello di leggere il territorio a partire dai suoli, mettendo in evidenza come la varietà geologica influenzi in modo diretto lo stile dei vini, andando oltre le interpretazioni più note legate ai vitigni aromatici.

Nuove realtà e contaminazioni

Accanto ai produttori, VinNatur Tasting 2026 ospiterà alcune realtà che ampliano il perimetro dell’esperienza. Tra queste, Controcorrente Vermouth, progetto che parte da vini di piccoli produttori per costruire un racconto legato al Mediterraneo, e AVLA - Association Vins Libres d’Alsace, presente con un banco condiviso. Il programma include anche The Terroirs Project, iniziativa internazionale dedicata alla produzione di vini accessibili, e presenze legate ad altre filiere, come Saulty Chef, che lavora su tecniche di trasformazione di carne e pesce, e Amami Shochu, distillato giapponese ottenuto da riso koji e zucchero di canna.

Gambellara diventa capitale del vino naturale (foto Lorenzo Rui)

Spazio alla convivialità e al cibo

L’evento non si limita alla degustazione tecnica. Sono previsti momenti musicali e di intrattenimento, con il concerto del Ruggero Robin Trio nel pomeriggio di sabato e una jam session del quartetto Saxphonia nella giornata di domenica. L’area food accoglierà diverse realtà artigianali, tra cui produttori e operatori selezionati, insieme a proposte vegetariane curate da ScuolaLibera - Alla Nostra Portata, associazione impegnata nella promozione di un modello educativo legato alla pedagogia steineriana.

Accesso e destinazione dei proventi

L’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle masterclass sono a pagamento, con biglietti disponibili online. Una parte dei ricavati sarà destinata a Progetto Alepé, onlus attiva in Costa d’Avorio, a sostegno di iniziative sociali e di ricerca scientifica.