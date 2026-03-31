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martedì 31 marzo 2026  | aggiornato alle 19:34 | 118346 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

12-15 aprile

Export in crescita e prezzi stabili: Franciacorta si racconta a Vinitaly

Franciacorta conferma la partecipazione al Vinitaly 2026 (che si terrà dal 12 al 15 aprile) con 22 cantine al Palaexpo e altre 14 nei padiglioni. Lo spazio sarà dedicato a degustazioni e incontri con i produttori

 
31 marzo 2026 | 16:16

Export in crescita e prezzi stabili: Franciacorta si racconta a Vinitaly

Franciacorta conferma la partecipazione al Vinitaly 2026 (che si terrà dal 12 al 15 aprile) con 22 cantine al Palaexpo e altre 14 nei padiglioni. Lo spazio sarà dedicato a degustazioni e incontri con i produttori

31 marzo 2026 | 16:16
 

La partecipazione del Franciacorta a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, si inserisce in una fase di relativa stabilità per la denominazione, tra andamento dei mercati e consolidamento del posizionamento. La presenza in fiera rappresenta quindi non solo un momento espositivo, ma anche un’occasione per leggere l’evoluzione del comparto e il rapporto con operatori e buyer internazionali. All’interno del Palaexpo, lo spazio dedicato al territorio ospiterà 22 cantine, affiancate da altre 14 realtà presenti negli altri padiglioni della fiera. Un presidio articolato che consente di offrire una panoramica ampia della denominazione, tra etichette storiche e nuove proposte.

Export in crescita e prezzi stabili: Franciacorta si racconta a Vinitaly

Vinitaly 2026, Franciacorta tra conferme e nuovi scenari

Degustazioni e confronto diretto con i produttori

Lo stand Franciacorta si presenta come un luogo di incontro tra pubblico e operatori, pensato per favorire il dialogo diretto con i produttori e la conoscenza delle diverse espressioni del territorio. Le degustazioni rappresentano uno degli strumenti principali per raccontare il lavoro delle cantine, ma anche per evidenziare l’evoluzione stilistica della denominazione. In questo contesto, il percorso proposto punta a mettere in relazione prodotti, persone e territorio, mantenendo una continuità con il lavoro svolto negli anni sul posizionamento del marchio Franciacorta.

Tra consolidamento e prospettive di mercato

La partecipazione a Vinitaly si inserisce in una fase che il comparto affronta con una certa stabilità. I dati dell’Osservatorio Economico presentati a inizio anno indicano una sostanziale tenuta dei volumi, accompagnata da un prezzo medio stabile e da un rafforzamento dell’export verso i mercati internazionali. Si tratta di segnali che riflettono un equilibrio costruito nel tempo, basato su una produzione costante e su una riconoscibilità crescente della denominazione. Nel contesto enologico nazionale, il Franciacorta Docg continua a rappresentare uno dei riferimenti per il metodo classico italiano. La presenza a Vinitaly diventa quindi anche un’occasione per ribadire il posizionamento della denominazione, non solo in termini di qualità produttiva, ma anche di capacità di dialogo con mercati e operatori.

Franciacorta al Vinitaly, ecco dove trovare le aziende presenti

Ecco le aziende presenti nell'Area Franciacorta (Palaexpo, Padiglione Regione Lombardia, Stand B/C2):

  • Antica Fratta
  • Bonfadini
  • Bosio
  • Camilucci
  • Caruna
  • Centinari
  • Corte Aura 
  • Ferghettina 
  • Freccianera Fratelli Berlucchi 
  • Ibarisei
  • La Fiorita
  • Lantieri de Paratico
  • Marzaghe
  • Monzio Compagnoni
  •  Pietraluce
  • Ricci Curbastro
  • Romantica
  • Santus
  • Tenuta Ambrosini
  • Terre d’Aenòr
  • Turra 
  • Vigneti Cenci

Le aziende presenti in altri stand:

  • Bellavista (Pad 7 B3/B4 Terra Moretti)
  • Berlucchi Franciacorta (Pad 7 B8)
  • Cantina Chiara Ziliani Pad 7 B2)
  • Castello Bonomi Pad 4 E5)
  • Contadi Castaldi Pad 7 B3/B4 Terra Moretti)
  • Derbusco Cives Pad 7 B6 Cuzziol Grandivini)
  • Lo Sparviere Pad 8 F3/F4 AGB Selezione)
  • Marchesi Antinori Tenuta Montenisa (Pad 7 D2 Antinori)
  • Mosnel (Pad 8 - FIVI B8/B9 19)
  • Piozza Ome (Palaexpo Area Valtellina Piozza)
  • Ronco Calino (Pad 8 - FIVI F10/G10 5)
  • San Cristoforo (Pad 8 - FIVI F8/F9 14)
  • Sullali (Pad 7 B6 Cuzziol Grandivini)
  • Vezzoli Giuseppe (Pad 7 B6 Cuzziol Grandivini)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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