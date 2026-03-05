Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e di Barolo: Paolo Marolo nuovo presidente

Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo ha nominato Paolo Marolo nuovo presidente. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea dei soci e rappresenta un passaggio rilevante per il comparto dei distillati piemontesi. Il Consorzio, con sede ad Asti, riunisce oggi 21 distillerie della regione e svolge un ruolo centrale nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione della Grappa di Barolo e delle Grappe Piemontesi a indicazione geografica.

Paolo Marolo, nuovo presidente del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo

Fondatore della storica Distilleria Marolo di Alba, Paolo Marolo raccoglie il testimone da Carlo Beccaris, portando alla guida dell’organismo consortile una lunga esperienza nel mondo della grappa artigianale. Il Consorzio affonda le sue radici nel 1993, quando nacque come Istituto Grappa Piemonte, assumendo la denominazione attuale nel 2017 con l’iscrizione alla Camera di Commercio di Asti. Da allora rappresenta il principale riferimento istituzionale per la tutela e la promozione delle grappe piemontesi.

Strategie e obiettivi per la Grappa di Barolo sui mercati internazionali

La nuova presidenza punta a rafforzare il posizionamento della grappa piemontese nel panorama dei grandi distillati internazionali, valorizzandone identità, qualità e legame con il territorio.

«L’obiettivo è collocare la Grappa di Barolo e le Grappe Piemontesi tra i grandi distillati internazionali, rafforzando una comunicazione sempre più aperta ai mercati esteri - spiega Paolo Marolo -. Vogliamo costruire una narrativa capace di parlare anche a un pubblico più giovane, con un linguaggio fresco e contemporaneo, intercettando nuove fasce di clientela. Allo stesso tempo, sarà centrale il controllo e la valorizzazione della filiera, per contribuire a un innalzamento della qualità media generale del prodotto».

La strategia si basa quindi su una comunicazione più ampia verso i mercati esteri, accompagnata da un lavoro di consolidamento della filiera produttiva, con l’obiettivo di rafforzare la reputazione della grappa artigianale piemontese.

Una vita dedicata alla distillazione artigianale

Nato nel 1946, Paolo Marolo rappresenta una delle figure più autorevoli nel panorama della distillazione italiana. Nel 1977 fonda ad Alba la Distilleria Marolo, realtà che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel settore della grappa artigianale di qualità.

Le prime produzioni nascono all’interno dei laboratori della Regia Scuola Enologica di Alba, dove l’interesse per la distillazione prende forma in un percorso che unisce ricerca, insegnamento e sperimentazione. Con il tempo l’attività si consolida, trasformandosi in un progetto imprenditoriale oggi condiviso con il figlio Lorenzo Marolo.

Ancora oggi la produzione mantiene un forte legame con il territorio delle Langhe e con una lavorazione attenta che segue ogni fase della distillazione delle vinacce, valorizzando vitigni e caratteristiche aromatiche delle materie prime.

Il ruolo del Consorzio nella tutela delle Grappe Piemontesi

Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo svolge numerose attività a supporto della filiera. Tra i compiti principali rientrano la tutela del valore economico e culturale delle denominazioni, il monitoraggio delle normative di settore, la promozione della grappa piemontese in Italia e all’estero e il coordinamento di attività informative e istituzionali.

L’organismo consortile si occupa inoltre della raccolta e dell’analisi dei dati di settore, promuovendo iniziative dedicate alla diffusione della cultura del distillato piemontese e alla valorizzazione delle distillerie regionali.

Con la presidenza di Paolo Marolo, il Consorzio rafforza il proprio impegno nel consolidare l’immagine della Grappa di Barolo e delle Grappe Piemontesi come espressioni distintive del patrimonio enogastronomico italiano e come distillati di eccellenza sempre più presenti nei mercati internazionali.