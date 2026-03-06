Coppa del Mondo sci alpino in Val di Fassa: Forst al via con le atlete azzurre

La Coppa del Mondo di Sci arriva in Val di Fassa da venerdì 6 a domenica 8 marzo, portando sulle piste del Passo San Pellegrino le protagoniste del Circo Bianco impegnate nelle discipline veloci. Sul tracciato de La VolatA si svolgeranno due discese libere e un Super G, gare particolarmente attese per la presenza delle migliori atlete della velocità.

Le atlete azzurre con la birra Forst 0,0%

Il percorso, tecnico e selettivo, presenta muri ghiacciati, curvoni impegnativi e finali spesso decisi al fotofinish, caratteristiche che rendono la competizione spettacolare per il pubblico.

Birra Forst partner dello sci alpino e delle competizioni Fisi

Birra Forst conferma il proprio sostegno alla Fisi e agli atleti dello sci alpino. Durante le tre gare il logo Forst sarà visibile lungo il tracciato e, nella giornata del 7 marzo, comparirà anche sui pettorali e al cancelletto di partenza, rafforzando la presenza del brand nel contesto sportivo.

La proposta dedicata agli spettatori comprende diverse specialità, tra cui Forst 0,0% e Forst 0,0% Citrus&Herbs, pensate per chi preferisce bevande analcoliche ma non rinuncia al gusto. Le aree gastronomiche offriranno momenti di degustazione, integrando sport e piacere enogastronomico.

Le Dolomiti della Val di Fassa, riconosciute Patrimonio Unesco, faranno da scenario all’evento, unendo sport, natura e intrattenimento nello Ski Village con musica e dj set.