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Tragedia a Vinitaly: si spegne a 51 anni Stefano Adamo, ideatore del gin “Gina”

Titolare di un’azienda agricola familiare e ideatore del distillato “Gin Gina” e figura nota nel panorama agroalimentare pugliese, durante la prima giornata di Vinitaly si è spento improvvisamente Stefano Adamo, 51 anni

 
13 aprile 2026 | 13:28

Tragedia a Vinitaly: si spegne a 51 anni Stefano Adamo, ideatore del gin “Gina”

Titolare di un’azienda agricola familiare e ideatore del distillato “Gin Gina” e figura nota nel panorama agroalimentare pugliese, durante la prima giornata di Vinitaly si è spento improvvisamente Stefano Adamo, 51 anni

13 aprile 2026 | 13:28
 

A Verona, nel corso della prima giornata di Vinitaly, si è spento improvvisamente Stefano Adamo, imprenditore 51enne originario di Alliste, in provincia di Lecce. L’uomo si trovava nel capoluogo veneto per partecipare alla manifestazione dedicata al vino e ai distillati quando è stato colpito da un malore mentre era a pranzo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le circostanze precise dell’accaduto non sono state ancora chiarite, compresa l’ipotesi di un possibile soffocamento.

Stefano Adamo, ideatore del gin Gina, si è spento a 53 anni tragedia al Vinitaly: si spegne a 51 anni Stefano Adamo ideatore del gin “Gina”

Stefano Adamo, ideatore del “Gin Gina”, si è spento a 53 anni

Adamo era titolare, insieme alla famiglia, di un’azienda agricola salentina specializzata nella produzione di olio extravergine d’oliva e prodotti della terra. Nel tempo aveva affiancato all’attività principale un percorso nel mondo delle bevande, dando vita al progetto del “Gin Gina”, distillato ispirato alla tradizione domestica familiare e dedicato alla nonna.Il prodotto nasce dall’utilizzo di botaniche legate alla memoria familiare e rappresentava una declinazione personale del lavoro agricolo trasformato in distillazione. Nel 2022 l’imprenditore aveva anche partecipato a un programma televisivo dedicato al mondo rurale, contribuendo a renderlo un volto noto anche al di fuori del contesto locale.

La notizia della scomparsa ha raggiunto rapidamente Alliste e il territorio salentino, dove l’imprenditore era conosciuto anche per il soprannome con cui veniva chiamato in modo informale da amici e colleghi. La comunità locale ha espresso in queste ore un diffuso senso di vicinanza alla famiglia, composta dai genitori e dai fratelli, anch’essi attivi nel mondo imprenditoriale. Il sindaco di Alliste ha descritto la notizia come improvvisa e inattesa, sottolineando il legame personale e professionale che univa l’imprenditore al territorio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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