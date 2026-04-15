Vinitaly 2027, fissate le date: la 59ª edizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile

La prossima edizione del Vinitaly è già stata ufficializzata: la 59ª rassegna si svolgerà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. La manifestazione internazionale dedicata al vino e al settore vitivinicolo conferma la propria collocazione nel calendario primaverile, mantenendo la formula di quattro giornate che da anni caratterizza l’evento.
Vinitaly 2027 si terrà dall'11 al 14 aprile (Ennevi foto)
Vinitaly - che non si sovrapporrà alla Pasqua che l’anno prossimo cadrà il 28 marzo - rappresenta uno dei principali punti di incontro per produttori, consorzi, buyer e operatori della distribuzione, con un ruolo centrale nel posizionamento del vino italiano sui mercati esteri.