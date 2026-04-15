Vinitaly - che non si sovrapporrà alla Pasqua che l’anno prossimo cadrà il 28 marzo - rappresenta uno dei principali punti di incontro per produttori, consorzi, buyer e operatori della distribuzione, con un ruolo centrale nel posizionamento del vino italiano sui mercati esteri.

La prossima edizione del Vinitaly è già stata ufficializzata : la 59ª rassegna si svolgerà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona . La manifestazione internazionale dedicata al vino e al settore vitivinicolo conferma la propria collocazione nel calendario primaverile, mantenendo la formula di quattro giornate che da anni caratterizza l’evento.

Vinitaly 2027, fissate le date: la 59ª edizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile La 59ª edizione del Vinitaly si terrà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. Confermata la collocazione primaverile per la fiera internazionale del vino, punto di riferimento per produttori, buyer e operatori del settore

Vinitaly 2027, fissate le date: la 59ª edizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile La 59ª edizione del Vinitaly si terrà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. Confermata la collocazione primaverile per la fiera internazionale del vino, punto di riferimento per produttori, buyer e operatori del settore

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