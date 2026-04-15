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Vinitaly 2027, fissate le date: la 59ª edizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile

La 59ª edizione del Vinitaly si terrà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. Confermata la collocazione primaverile per la fiera internazionale del vino, punto di riferimento per produttori, buyer e operatori del settore

 
15 aprile 2026 | 15:14

Vinitaly 2027, fissate le date: la 59ª edizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile

La 59ª edizione del Vinitaly si terrà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. Confermata la collocazione primaverile per la fiera internazionale del vino, punto di riferimento per produttori, buyer e operatori del settore

15 aprile 2026 | 15:14
 

La prossima edizione del Vinitaly è già stata ufficializzata: la 59ª rassegna si svolgerà dall’11 al 14 aprile 2027 a Verona. La manifestazione internazionale dedicata al vino e al settore vitivinicolo conferma la propria collocazione nel calendario primaverile, mantenendo la formula di quattro giornate che da anni caratterizza l’evento.

Vinitaly 2027 si terrà dall'11 al 14 aprile (Ennevi foto) vinitaly

Vinitaly 2027 si terrà dall'11 al 14 aprile (Ennevi foto)

Vinitaly - che non si sovrapporrà alla Pasqua che l’anno prossimo cadrà il 28 marzo - rappresenta uno dei principali punti di incontro per produttori, consorzi, buyer e operatori della distribuzione, con un ruolo centrale nel posizionamento del vino italiano sui mercati esteri.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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