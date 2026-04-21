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martedì 21 aprile 2026  | aggiornato alle 20:32 | 118766 articoli pubblicati

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Sa Frorèa

In una cantina dell’entroterra sardo c'è un nuovo spazio per matrimoni (e non solo)

Si chiama Sa Frorèa ed è il nuovo ambiente firmato Tenuta Olianas: una sala con ampie vetrate immersa nel paesaggio del Sarcidano, pensata per accogliere eventi tra architettura, natura e identità vitivinicola

 
21 aprile 2026 | 18:20

In una cantina dell’entroterra sardo c'è un nuovo spazio per matrimoni (e non solo)

Si chiama Sa Frorèa ed è il nuovo ambiente firmato Tenuta Olianas: una sala con ampie vetrate immersa nel paesaggio del Sarcidano, pensata per accogliere eventi tra architettura, natura e identità vitivinicola

21 aprile 2026 | 18:20
 

Da Tenuta Olianas, azienda vitivinicola nel cuore del Sarcidano nell’entroterra sardo a circa un’ora da Cagliari, c’è da poco un nuovo spazio: Sa Frorèa, pensato per matrimoni e occasioni speciali. Un progetto che si inserisce in un disegno più ampio legato all’accoglienza in cantina, costruito su un concept architettonico basato su rispetto, integrazione e armonia tra materiali e paesaggio.

Sa Frorèa

L’esterno di Sa Frorèa

Sa Frorèa si sviluppa attorno a una grande sala con ampie vetrate, pensata per mantenere un dialogo costante con il paesaggio circostante. Il nome richiama la lingua sarda e rimanda al concetto di fioritura, simbolo di rinascita, crescita e armonia con la natura, in linea con la funzione dello spazio, dedicato a momenti significativi. Ma non è tutto. Sì, perché accanto a Sa Frorèa trova spazio anche l’Anfiteatro, destinato invece a eventi culturali aperti al pubblico. Incassato tra le vigne di Semidano, varietà ancestrale sarda, è pensato infatti per ospitare rappresentazioni teatrali e concerti sotto le stelle, aggiungendo una dimensione ulteriore all’esperienza in cantina.

Sa Frorèa

Una delle sale interne di Sa Frorèa

I due ambienti si inseriscono all’interno di un’offerta enoturistica già articolata, che comprende degustazioni guidate di vini e oli evo, picnic tra i filari e percorsi sensoriali che intrecciano vino, storia e archeologia locale, rendendo Tenuta Olianas un punto di riferimento per vivere il territorio in modo completo. «Sa Frorèa, assieme all’Anfiteatro, nasce con l’obiettivo di creare un luogo in cui le persone possano entrare in relazione con il paesaggio, con la cultura sarda e con il nostro modo di fare viticoltura - ha spiegato Stefano Casadei, titolare di Famiglia Casadei, gruppo che possiede Tenuta Olianas. È un progetto in cui crediamo molto, perché contribuisce a valorizzare Olianas come destinazione e, al tempo stesso, a generare nuove sinergie con il territorio e la comunità locale, grazie al coinvolgimento di operatori del settore turistico e dell’ospitalità, tra cui strutture alberghiere e tour operator».

Tenuta Olianas
Località Porruddu - 09055 Gergei (Ca)
Tel +39 344 236 9837

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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