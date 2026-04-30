Continuità alla guida della Strada del Vino Valpolicella: Magnani ancora presidente

Si è svolta il 28 aprile l’assemblea dei soci della Strada del Vino Valpolicella, appuntamento dedicato al rinnovo delle cariche associative. L’esito ha confermato una linea di continuità: Miriam Magnani è stata rieletta all’unanimità alla presidenza e guiderà l’associazione anche per il prossimo triennio. La riconferma arriva al termine di un percorso che, negli ultimi anni, ha puntato a rafforzare il dialogo tra imprese, territori e istituzioni. Un lavoro che ha contribuito a rendere più compatta la rete locale e a rilanciare le attività di promozione, in una fase di cambiamento per il settore enoturistico.

Miriam Magnani confermata presidente della Strada del Vino Valpolicella

Un nuovo consiglio per affrontare il triennio

Accanto alla presidente, si rinnova anche il consiglio direttivo, espressione delle diverse anime del territorio, tra cantine, ospitalità e servizi. Resta in carica anche il vicepresidente Mirko Andreoli, a conferma di una squadra che unisce esperienza e rappresentatività. Il nuovo assetto sarà chiamato a lavorare su strategie condivise già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire un calendario di iniziative e rafforzare le attività di promozione della destinazione.

Ecco la composizione del nuovo consiglio:

Alessio Tadiello, Antica Corte Soave

Edoardo Dal Cortivo, Antico Casale Bergamini

Eleonora Stanghellini, Le Marognole

Giuseppe Venturini, Villa Crine

Nicola Perusi, Mizzon

Paola Perusi, Cà del Volo

Pietro Marchesini, Corte Martini

Rudi Roncari, Montenigo

«Un segnale di fiducia, ora avanti con i progetti»

A margine dell’assemblea, Miriam Magnani ha commentato l’esito della votazione sottolineando il valore della continuità: «Sono particolarmente soddisfatta di questa nomina. Mi onora sentire la fiducia rinnovata da parte di tutti i soci e del mio Consiglio. È un segnale di stima per l’attività svolta fino ad oggi, ma soprattutto uno stimolo a fare ancora meglio nel prossimo triennio». La presidente ha ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso già avviato: «Continueremo a lavorare sui progetti e sulle sinergie costruite, con l’obiettivo di valorizzare ogni singola realtà della nostra Valpolicella».

Enoturismo, una fase di crescita e trasformazione

La riconferma si inserisce in un momento delicato ma ricco di opportunità per il comparto. L’enoturismo sta attraversando una fase di espansione, accompagnata però da un cambiamento nelle aspettative dei visitatori, sempre più orientati verso esperienze autentiche e sostenibili. In questo contesto, la Strada del Vino Valpolicella intende rafforzare la collaborazione tra soci, amministrazioni locali e realtà istituzionali, tra cui la Regione Veneto e la DVG Foundation. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo più strutturato, capace di integrare vino, cultura e paesaggio.

Valpolicella, posizionamento e nuove strategie

Tra le priorità del prossimo triennio c’è il consolidamento del posizionamento della Valpolicella come destinazione enoturistica di riferimento, sia sul piano nazionale sia internazionale. Un percorso che passa attraverso una maggiore integrazione tra offerta vinicola, ospitalità e ristorazione. Il nuovo consiglio direttivo sarà chiamato a tradurre questi indirizzi in azioni concrete, con una programmazione che punti a rendere il territorio sempre più riconoscibile e accessibile. Un lavoro che guarda al medio periodo, in un contesto dove la competitività tra destinazioni si gioca sempre più sulla qualità dell’esperienza proposta.