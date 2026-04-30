Istituto di tutela Grappa del Trentino, Alessandro Marzadro confermato presidente

Alessandro Marzadro è stato confermato all’unanimità alla presidenza dell’Istituto di tutela Grappa del Trentino per il triennio 2026-2029. La decisione è stata assunta nel corso dell’assemblea elettiva del 29 aprile a Trento, che ha rinnovato anche la vicepresidenza di Bruno Pilzer.

Alessandro Marzadro è stato confermato presidente dell’Istituto di tutela Grappa del Trentino

Classe 1986, trentino, laureato in Scienze gastronomiche all’Università di Pollenzo, Marzadro è originario di Nogaredo (Tn), dove ha iniziato il suo percorso nel mondo della distillazione all’interno dell’azienda di famiglia, di cui oggi è uno degli amministratori delegati. Dal 2025 fa parte del board del Consorzio nazionale Grappa. «È con grande orgoglio e senso di responsabilità che accolgo la conferma alla guida dell’Istituto tutela Grappa del Trentino, incarico che mi offre la possibilità di continuare nell’attività che abbiamo intrapreso nel precedente mandato guardando al futuro con entusiasmo e innovazione» ha commentato Marzadro.

Tra i temi al centro del nuovo mandato, la promozione, la tutela e la formazione, con un’attenzione specifica al fenomeno del “grappaturismo”. «Negli ultimi anni, l'Istituto tutela Grappa del Trentino ha lavorato su due fronti: da un lato, promuovere un consumo consapevole e domestico della grappa, legato alla degustazione e alla convivialità, e all'abbinamento con il cibo; dall'altro, valorizzare la grappa come ingrediente contemporaneo e versatile nel mondo della mixology, coinvolgendo i cocktail bar di qualità e i nuovi consumatori curiosi e attenti alla qualità» ha aggiunto Marzotto.

«Inoltre, l'Istituto punta sulla narrazione del territorio e della cultura della distillazione, facendo leva sul turismo locale e internazionale, affinché il marchio Tridente sia percepito come sintesi di un patrimonio umano e ambientale. La distilleria si sta trasformando in un luogo di esperienza, come già accaduto per le cantine, e l'Istituto lavora per offrire accoglienza senza perdere l'identità produttiva». Il “grappaturismo”, in linea con il filone del Turismo Dop, rappresenta una leva rilevante per le distillerie trentine, affiancata da un percorso di formazione articolato su più livelli. «Sicuramente formare i nostri distillatori all’accoglienza, alle nuove tecnologie e a quanto necessario per restare dinamici nel mercato - ha concluso - insieme poi alla formazione del nostro principale ambasciatore che è l’operatore di settore, dai ristoratori agli enotecari passando per i baristi, e su questo aspetto siamo impegnati, direi con buoni risultati, da anni».

A completare il consiglio di amministrazione, ricordiamo, oltre al presidente Alessandro Marzadro e al vicepresidente Bruno Pilzer, i consiglieri Rudy Zeni (Distilleria Zeni), Carlo Pezzi (Pezzi), Graziano Poli (Giovanni Poli), Giuliano Pisoni (Distilleria Pisoni), Maddalena Cappelletti (Antica Erboristeria Dott. Cappelletti), Fabio Andreis (Distillerie Trentine) e Franco Bertagnolli (Bertagnolli).

Istituto di tutela Grappa del Trentino

Via del Suffragio 3 - 38122 Trento

Tel +39 0461 984536