Forst Kronen protagonista all’Adunata degli Alpini di Genova

Dall’8 al 10 maggio 2026 Birra Forst sarà nuovamente presente alla 97ª Adunata Nazionale Alpini, in programma a Genova, confermando un rapporto consolidato con l’Associazione Nazionale Alpini. La partecipazione avviene in qualità di partner ufficiale ed esclusivo, in continuità con un percorso avviato negli anni precedenti e costruito attorno a una presenza costante durante uno degli appuntamenti più partecipati a livello nazionale. Nel corso dei tre giorni, l’azienda altoatesina affiancherà l’evento con la propria offerta brassicola, mantenendo un ruolo operativo all’interno degli spazi dedicati alla somministrazione.

La lattina in edizione limitata proposta da Forst in occasione dell'Adunata Nazionale Alpini in programma a Genova

Una lattina speciale ispirata a Genova

Per l’edizione 2026, Forst ha scelto di accompagnare la manifestazione con una lattina in edizione limitata, pensata appositamente per l’Adunata. Il progetto grafico prende spunto dall’identità della città ospitante, Genova, e dal suo legame storico con il mare. Le onde diventano l’elemento centrale della composizione visiva, integrate con richiami alla texture dei pini, segno distintivo dell’immagine del marchio. Ne deriva un dialogo tra territorio e identità aziendale, che trova nella confezione un punto di sintesi.

Forst Kronen protagonista negli stand

All’interno dell’Adunata sarà distribuita la Forst Kronen, tra le referenze più diffuse della gamma, proposta per l’occasione con una veste grafica dedicata. La birra sarà presente negli stand gastronomici lungo il percorso della manifestazione, inserendosi nel contesto conviviale che caratterizza l’evento. La stessa versione sarà disponibile anche al di fuori della manifestazione, attraverso la grande distribuzione e una rete selezionata di grossisti, ampliando così la diffusione dell’edizione speciale.

Un legame che attraversa le Adunate

La collaborazione tra Forst e l’Associazione Nazionale Alpini si è sviluppata nel tempo attraverso diverse edizioni dell’Adunata. L’avvio risale al 2012, con l’appuntamento di Bolzano, a cui sono seguite le tappe di Trento, Milano, Rimini, Udine, Vicenza e Biella. Un percorso che riflette una continuità di presenza e che trova nella manifestazione di Genova un ulteriore passaggio, in linea con una strategia che lega il marchio a eventi di forte partecipazione popolare.