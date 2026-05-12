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Sul Gargano torna “La Vieste en Rose”: due giorni nel segno dei vini rosati

Il 31 maggio e il 1° giugno, Vieste (Fg) ospiterà circa 50 cantine selezionate dal Gambero Rosso, con etichette italiane e internazionali, masterclass e tasting diffusi tra le vie del centro storico

 
12 maggio 2026 | 13:05

Sul Gargano torna “La Vieste en Rose”: due giorni nel segno dei vini rosati

Il 31 maggio e il 1° giugno, Vieste (Fg) ospiterà circa 50 cantine selezionate dal Gambero Rosso, con etichette italiane e internazionali, masterclass e tasting diffusi tra le vie del centro storico

12 maggio 2026 | 13:05
 

Il 31 maggio e il 1° giugno, Vieste (Fg) si tingerà di rosa con la settima edizione de “La Vieste en Rose”, manifestazione dedicata al mondo dei vini rosati organizzata dal Comune in collaborazione con il Gambero Rosso. Il centro storico della cittadina garganica ospiterà degustazioni, masterclass, incontri e appuntamenti, con la partecipazione di circa 50 cantine selezionate tra quelle recensite nelle guide “Vini d’Italia 2026” e “Bere Bene 2026”. Una presenza che supererà anche i confini regionali e nazionali grazie ad alcune etichette internazionali.

Sul Gargano torna “La Vieste en Rose”: due giorni dedicati ai vini rosati

Vieste si tinge di rosa: il 31 maggio e il 1° giugno torna La Vieste en Rose

L’edizione 2026, accompagnata dal claim “Una città che brinda”, proporrà un calendario sviluppato su due giornate. Domenica 31 maggio arriveranno a Vieste giornalisti di settore e rappresentanti del Gambero Rosso, coinvolti in un percorso dedicato alla scoperta del territorio attraverso visite ad alcune cantine locali e degustazioni di vini del Gargano.

Lunedì 1° giugno si entrerà nel vivo della manifestazione con la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento. A seguire è in programma la masterclass condotta da Giuseppe Carrus, curatore della guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso, dedicata alle diverse espressioni dei vini rosati. Dalle ore 20 il centro storico di Vieste ospiterà il Wine Tasting aperto al pubblico, con un percorso tra banchi d’assaggio, stand gastronomici, musica dal vivo e attività di intrattenimento diffuse lungo le vie della città. I protagonisti saranno, ovviamente, i vini rosati delle cantine presenti.

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I biglietti, ricordiamo, sono già disponibili sul sito ufficiale La Vieste en Rose. Chi acquisterà online potrà ritirare il kit degustazione a partire da una settimana prima dell’evento presso il Punto IAT di Piazza Kennedy a Vieste. I ticket saranno acquistabili anche il giorno della manifestazione presso gli stand collocati agli ingressi del centro storico. L’accesso all’area dell’evento resterà libero, mentre la degustazione dei vini sarà riservata ai maggiorenni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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