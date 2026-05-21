Christian Marchesini confermato presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella

Christian Marchesini è stato confermato alla guida del Consorzio tutela vini Valpolicella fino al 2028. L’elezione all’unanimità è arrivata durante la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione, insediatosi dopo il rinnovo delle cariche approvato dall’Assemblea dei soci dello scorso 12 maggio. Per l’imprenditore vitivinicolo di Fumane (Vr) si tratta del terzo mandato consecutivo dal 2020 e di un nuovo capitolo alla presidenza dell’ente già ricoperta nei periodi 2012-2013 e 2014-2016. Un percorso che lo rende il presidente più longevo nella storia del Consorzio.

Consorzio tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini confermato presidente

«Affronto questo nuovo mandato con rinnovata responsabilità in uno scenario difficile e sfidante - ha commentato Marchesini. Con il Consiglio di amministrazione, abbiamo già individuato le due principali priorità programmatiche: il potenziamento ulteriore della promozione nazionale e internazionale dei vini della Valpolicella e la gestione del potenziale produttivo per garantire equilibrio e reddittività della denominazione. Fra gli obiettivi da raggiungere anche in termini di riconoscibilità in ambito internazionale, vi è il traguardo della candidatura del rito della messa a riposo delle uve a patrimonio immateriale Unesco il cui esito positivo potrebbe rappresentare un booster fondamentale».

Questi, invece, i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio tutela vini Valpolicella: Alfredo Albertini (Cantina Soc. Valpolicella Classico), Agostino Anselmi (Collis Veneto Wine Group), Carlo Boscaini (Boscaini Carlo), Diego Cottini (Montezovo), Davide Degani (Campo degli Olivi), Paolo Fiorini (Cadis 1898), Lucio Furia (Le Ruine), Giovanni Lai (Gerardo Cesari), Christian Marchesini (Monte Gradella), Umberto Pasqua Di Bisceglie (Pasqua Vigneti e Cantine), Matteo Provolo (Provolo), Cristian Ridolfi (Gruppo Italiano Vini), Pietro Sartori (Collis Heritage), Luigi Turco (Cantine di Verona) e Christian Zulian (Cantina Valpolicella Negrar).

Consorzio tutela vini Valpolicella

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