Mandrarossa: quattro nuovi vini per leggere i vitigni siciliani

Mandrarossa, marchio di Cantine Settesoli, ha presentato quattro nuove etichette che consolidano il lavoro sui vitigni autoctoni e sulla lettura dei microterroir siciliani. Un percorso che continua a intrecciare ricerca agronomica e interpretazione territoriale, con l’obiettivo di mettere a fuoco differenze e potenzialità delle singole aree produttive.
Le novità di Mandrarossa (da sinistra): Lalbìra Salaparuta Doc 2025, Catarratto Brut Terre Siciliane Igt, Cantacorvo Terre Siciliane Igt e Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt
Ecco i nuovi vini di Mandrarossa, presentati in anteprima nel corso di Vintaly e già disponibili in commercio a partire da aprile 2026.
- Il primo vino è Lalbìra Salaparuta Doc 2025, ottenuto da Catarratto in purezza. Proviene dalle colline di Salaparuta e interpreta il vitigno in chiave territoriale, con un profilo giocato su note agrumate, fiori bianchi e una chiusura sapida. È un bianco che si inserisce nella linea “Storia Ritrovata”, legata a una lettura storica dei luoghi.
- Il secondo vino è il Catarratto Brut Terre Siciliane Igt, spumante della linea outsider sparkling. Qui il vitigno viene lavorato in chiave metodo charmat, con un profilo più verticale e fresco, dove acidità e tensione aromatica guidano la bevuta. Un’interpretazione che sposta il Catarratto verso un consumo più immediato e contemporaneo.
- Tra le novità anche Cantacorvo Terre Siciliane Igt, da uve Perricone in purezza. È un rosso della linea Innovativi che punta sul recupero di un vitigno storico siciliano ancora poco diffuso. Il profilo è centrato su frutto scuro, struttura e tannino presente, con un’impostazione che cerca equilibrio tra potenza e definizione aromatica.
- Chiude il quartetto il Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt, versione rosé del vitigno etneo. Il vino si muove su un registro più snello, con note di fragolina, melograno e fiori, e una struttura leggera sostenuta da acidità viva. È la lettura più immediata della selezione, pensata su un consumo fresco e gastronomico.
Mandrarossa
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