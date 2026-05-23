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Mandrarossa: quattro nuovi vini per leggere i vitigni siciliani

Mandrarossa ha presentato quattro nuove etichette siciliane: Catarratto, Perricone e Nerello Mascalese al centro di un lavoro su microterroir, identità varietale e nuove interpretazioni stilistiche

 
23 maggio 2026 | 18:59

Mandrarossa: quattro nuovi vini per leggere i vitigni siciliani

Mandrarossa ha presentato quattro nuove etichette siciliane: Catarratto, Perricone e Nerello Mascalese al centro di un lavoro su microterroir, identità varietale e nuove interpretazioni stilistiche

23 maggio 2026 | 18:59
 

Mandrarossa, marchio di Cantine Settesoli, ha presentato quattro nuove etichette che consolidano il lavoro sui vitigni autoctoni e sulla lettura dei microterroir siciliani. Un percorso che continua a intrecciare ricerca agronomica e interpretazione territoriale, con l’obiettivo di mettere a fuoco differenze e potenzialità delle singole aree produttive.

Le novità di Mandrarossa (da sinistra):  Mandrarossa: quattro nuovi vini per leggere i vitigni siciliani

Le novità di Mandrarossa (da sinistra): Lalbìra Salaparuta Doc 2025, Catarratto Brut Terre Siciliane Igt, Cantacorvo Terre Siciliane Igt e Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt

Ecco i nuovi vini di Mandrarossa, presentati in anteprima nel corso di Vintaly e già disponibili in commercio a partire da aprile 2026.

  • Il primo vino è Lalbìra Salaparuta Doc 2025, ottenuto da Catarratto in purezza. Proviene dalle colline di Salaparuta e interpreta il vitigno in chiave territoriale, con un profilo giocato su note agrumate, fiori bianchi e una chiusura sapida. È un bianco che si inserisce nella linea “Storia Ritrovata”, legata a una lettura storica dei luoghi.
  • Il secondo vino è il Catarratto Brut Terre Siciliane Igt, spumante della linea outsider sparkling. Qui il vitigno viene lavorato in chiave metodo charmat, con un profilo più verticale e fresco, dove acidità e tensione aromatica guidano la bevuta. Un’interpretazione che sposta il Catarratto verso un consumo più immediato e contemporaneo.
  • Tra le novità anche Cantacorvo Terre Siciliane Igt, da uve Perricone in purezza. È un rosso della linea Innovativi che punta sul recupero di un vitigno storico siciliano ancora poco diffuso. Il profilo è centrato su frutto scuro, struttura e tannino presente, con un’impostazione che cerca equilibrio tra potenza e definizione aromatica.
  • Chiude il quartetto il Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt, versione rosé del vitigno etneo. Il vino si muove su un registro più snello, con note di fragolina, melograno e fiori, e una struttura leggera sostenuta da acidità viva. È la lettura più immediata della selezione, pensata su un consumo fresco e gastronomico.

Mandrarossa
Via Puccia 2 - 92013 Menfi (Ag)
Tel 0925 77128

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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