Mandrarossa: quattro nuovi vini per leggere i vitigni siciliani

Mandrarossa, marchio di Cantine Settesoli, ha presentato quattro nuove etichette che consolidano il lavoro sui vitigni autoctoni e sulla lettura dei microterroir siciliani. Un percorso che continua a intrecciare ricerca agronomica e interpretazione territoriale, con l’obiettivo di mettere a fuoco differenze e potenzialità delle singole aree produttive.

Le novità di Mandrarossa (da sinistra): Lalbìra Salaparuta Doc 2025, Catarratto Brut Terre Siciliane Igt, Cantacorvo Terre Siciliane Igt e Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt

Ecco i nuovi vini di Mandrarossa, presentati in anteprima nel corso di Vintaly e già disponibili in commercio a partire da aprile 2026.

Il primo vino è Lalbìra Salaparuta Doc 2025 , ottenuto da Catarratto in purezza. Proviene dalle colline di Salaparuta e interpreta il vitigno in chiave territoriale, con un profilo giocato su note agrumate, fiori bianchi e una chiusura sapida. È un bianco che si inserisce nella linea “Storia Ritrovata”, legata a una lettura storica dei luoghi.

, ottenuto da Catarratto in purezza. Proviene dalle colline di Salaparuta e interpreta il vitigno in chiave territoriale, con un profilo giocato su note agrumate, fiori bianchi e una chiusura sapida. È un bianco che si inserisce nella linea “Storia Ritrovata”, legata a una lettura storica dei luoghi. Il secondo vino è il Catarratto Brut Terre Siciliane Igt , spumante della linea outsider sparkling. Qui il vitigno viene lavorato in chiave metodo charmat, con un profilo più verticale e fresco, dove acidità e tensione aromatica guidano la bevuta. Un’interpretazione che sposta il Catarratto verso un consumo più immediato e contemporaneo.

, spumante della linea outsider sparkling. Qui il vitigno viene lavorato in chiave metodo charmat, con un profilo più verticale e fresco, dove acidità e tensione aromatica guidano la bevuta. Un’interpretazione che sposta il Catarratto verso un consumo più immediato e contemporaneo. Tra le novità anche Cantacorvo Terre Siciliane Igt , da uve Perricone in purezza. È un rosso della linea Innovativi che punta sul recupero di un vitigno storico siciliano ancora poco diffuso. Il profilo è centrato su frutto scuro, struttura e tannino presente, con un’impostazione che cerca equilibrio tra potenza e definizione aromatica.

, da uve Perricone in purezza. È un rosso della linea Innovativi che punta sul recupero di un vitigno storico siciliano ancora poco diffuso. Il profilo è centrato su frutto scuro, struttura e tannino presente, con un’impostazione che cerca equilibrio tra potenza e definizione aromatica. Chiude il quartetto il Nerello Mascalese Rosato Terre Siciliane Igt, versione rosé del vitigno etneo. Il vino si muove su un registro più snello, con note di fragolina, melograno e fiori, e una struttura leggera sostenuta da acidità viva. È la lettura più immediata della selezione, pensata su un consumo fresco e gastronomico.

Mandrarossa

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