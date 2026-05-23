Serena Wines 1881, il Prosecco Doc Treviso Brut protagonista al Festival di Cannes

Nel contesto del Festival di Festival di Cannes, Serena Wines 1881 ha portato sulla Croisette il proprio Prosecco Doc Treviso Brut del marchio Serena 1881, partecipando alle attività dell’American Pavilion, spazio internazionale dedicato agli incontri tra cinema, produzione audiovisiva, imprenditoria e networking. Situato all’interno del Villaggio Internazionale del Festival, l’American Pavilion rappresenta da anni uno dei luoghi più frequentati dagli operatori del settore cinematografico e creativo. Tra incontri professionali, presentazioni, anteprime e momenti conviviali, lo spazio ospita quotidianamente registi, produttori, attori, media internazionali e aziende provenienti da diversi Paesi.

Il Prosecco Doc Treviso Brut di Serena Wines 1881 protagonista a Cannes

In questo scenario, Serena Wines 1881 ha accompagnato le giornate del Festival con le proprie bollicine, presenti durante eventi e occasioni di relazione riservate agli ospiti dell’area hospitality. Accanto a Serena 1881 erano presenti anche Domini Veneti e Cantina di Negrar, in una collaborazione che ha portato a Cannes alcune espressioni del panorama vitivinicolo veneto e italiano. L’iniziativa si inserisce in un percorso di posizionamento internazionale che guarda ai contesti legati al lifestyle, all’ospitalità e agli eventi ad alta visibilità. La presenza all’American Pavilion ha permesso all’azienda di entrare in contatto con un pubblico internazionale composto non soltanto da professionisti del cinema, ma anche da imprenditori, operatori della comunicazione e rappresentanti del settore entertainment.

«Siamo entusiasti di essere presenti con i nostri spumanti all’interno di un palcoscenico così prestigioso, frequentato dai protagonisti del cinema e del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e del lifestyle provenienti da ogni parte del mondo», ha dichiarato Luca Serena. Nel commentare la partecipazione al Festival, Luca Serena ha sottolineato anche il valore strategico dell’iniziativa sotto il profilo della comunicazione internazionale. «La partecipazione al Festival di Cannes e la collaborazione con To Share The Italian Good Living rappresentano per noi un’importante opportunità di visibilità e posizionamento globale, perfettamente in linea con la nostra strategia di comunicazione».

Serena Wines 1881

Via Camillo Bianchi 1 - 31015 Conegliano (Tv)

Tel 0438 2011

La presenza sulla Croisette conferma il legame sempre più stretto tra il mondo del vino e gli eventi internazionali legati all’intrattenimento e al networking. In questo contesto, il Prosecco continua a rappresentare una delle etichette italiane più riconoscibili anche nei mercati esteri, grazie alla sua capacità di inserirsi in occasioni trasversali che uniscono convivialità, immagine e racconto del Made in Italy.