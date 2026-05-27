Tinazzi punta sull’ospitalità: a Sona, nel Veronese, apre Cascina Montelupo

Sulle colline moreniche a sud del lago di Garda, a Sona (Vr), apre Cascina Montelupo, la nuova struttura ricettiva firmata Tinazzi. La realtà vitivinicola con sede a Lazise, presente con tenute tra Veneto, Toscana e Puglia, amplia così la propria offerta enoturistica con un progetto avviato nel 2019 con l’impianto dei vigneti e proseguito nel 2023 con i lavori di ristrutturazione della cascina, oggi trasformata in una struttura pensata per accogliere gli ospiti tra vigne, degustazioni e soggiorni immersi nel paesaggio gardesano.

Cascina Montelupo, la nuova struttura ricettiva firmata Tinazzi

La struttura dispone di 12 appartamenti arredati in stile contemporaneo e di una piscina a servizio degli ospiti, all’interno di una proprietà di 19 ettari complessivi, di cui 16 vitati. Nei vigneti vengono coltivate varietà come Corvina, Garganega, Cortese, Chardonnay e Trebbiano, accanto allo Spigamonti, antico vitigno autoctono oggi raro, a cui Tinazzi ha dedicato anche una delle etichette prodotte nella tenuta. L’obiettivo di Cascina Montelupo è quello di proporre un’esperienza enoturistica costruita intorno al soggiorno in vigna e alla scoperta del territorio attraverso il vino. Gli ospiti potranno degustare le etichette prodotte nella proprietà, dal Lupo Zero, primo Metodo Classico di Tinazzi, al Lupo Bianco, blend di Garganega, Chardonnay, Trebbiano e Cortese, fino al Lupo Nero ottenuto da uve Spigamonti.

Una delle camere della Cascina Montelupo

L’esperienza potrà inoltre essere estesa alle altre due tenute di famiglia nel Veronese: Poderi Campopian, in Valpolicella Classica, e Tenuta Valleselle, a Bardolino. Un itinerario che permette di attraversare terroir differenti della provincia veronese e approfondire le diverse espressioni enologiche del territorio. «Cascina Montelupo nasce dal desiderio di creare un’oasi di tranquillità, in cui il vino non sia solo degustato, ma vissuto - ha commentato l’amministratore delegato, Francesca Tinazzi. Abbiamo immaginato una cascina immersa nei vigneti, capace di raccontare il vino attraverso l’esperienza diretta: soggiornare tra le vigne, scoprire le varietà coltivate, vivere il territorio. È un progetto che riflette la nostra visione dell’enoturismo, sempre più orientata a un rapporto profondo tra ospite, natura e produzione».

Tinazzi

Via delle Torbiere 13 - 37017 Lazise (Vr)

Tel +39 045 647 0697