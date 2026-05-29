Chianti Docg a Hong Kong: «Mercato asiatico più lento, ma restiamo competitivi»

Il Consorzio Vino Chianti archivia la partecipazione a Vinexpo Asia 2026 con un bilancio che guarda soprattutto alla continuità delle relazioni internazionali e alla presenza sui mercati esteri. La manifestazione, andata in scena dal 26 al 28 maggio all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, ha rappresentato per il comparto vitivinicolo un momento di confronto con buyer, importatori e operatori horeca provenienti da diversi Paesi asiatici. Per il Consorzio si è trattato di tre giornate dedicate a incontri commerciali, degustazioni e attività di promozione della denominazione Chianti Docg in una fase considerata ancora complessa per il mercato orientale.

Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti

Oltre cento etichette presenti nello spazio del Consorzio

All’interno della fiera il Consorzio ha organizzato uno spazio istituzionale che ha ospitato diciannove aziende con desk dedicati e un wine bar interamente riservato al Chianti Docg. Complessivamente sono state oltre cento le etichette presentate tra annate, Superiore, Riserva, sottozone e Vin Santo del Chianti Doc. Le aziende partecipanti hanno portato a Hong Kong 66 etichette, mentre il banco istituzionale ha proposto ulteriori 47 vini in rappresentanza di 25 realtà del territorio. Una presenza costruita per offrire una panoramica ampia delle diverse espressioni del Chianti, dalle interpretazioni più tradizionali fino alle produzioni legate alle specificità territoriali.

Mercato più lento, ma il Chianti continua a essere riconosciuto

A commentare la partecipazione è il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, che sottolinea il momento delicato vissuto dal mercato asiatico. «Nonostante le difficoltà del mercato asiatico, oggi molto rallentato rispetto a qualche anno fa, torniamo da Hong Kong con segnali positivi», osserva Busi. «Abbiamo registrato attenzione, curiosità e interesse concreto da parte di buyer, importatori e operatori internazionali verso il Chianti Docg e le sue espressioni territoriali». Secondo il presidente, la presenza internazionale resta un passaggio necessario per mantenere visibilità e consolidare relazioni commerciali in un’area che continua a rappresentare un riferimento strategico per il vino italiano.

La masterclass sulla versatilità del Chianti Docg

Tra gli appuntamenti organizzati durante Vinexpo Asia anche una masterclass dedicata alla denominazione dal titolo «Chianti, a land and its wine. Versatility without borders». L’incontro è stato guidato da Jerry Chen, docente dell’Asia Wine Service & Education Centre e professionista certificato Wset, che ha accompagnato operatori e stampa specializzata in un percorso dedicato alla versatilità gastronomica del Chianti Docg. Al centro della degustazione il rapporto tra vino, territorio e cucina internazionale, con particolare attenzione alla capacità del Chianti di adattarsi tanto all’alta ristorazione quanto alle tradizioni gastronomiche locali.

L’Asia resta un mercato da presidiare

Pur in un contesto meno dinamico rispetto agli anni precedenti, il mercato asiatico continua a rappresentare un’area osservata con attenzione dai consorzi italiani. «La presenza a Vinexpo Asia conferma quanto sia strategico continuare a investire nella promozione internazionale della denominazione», conclude Busi. «Il mercato asiatico mostra ancora interesse verso vini riconoscibili e fortemente legati al territorio».

Consorzio Vino Chianti

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