Nuova guida per l’on trade di Heineken Italia: arriva Stefaan Anckaert

Heineken Italia annuncia l’ingresso di Stefaan Anckaert come nuovo sales director on trade e membro del management team, segnando un passaggio strategico per il rafforzamento del presidio aziendale nel mercato italiano del consumo fuori casa.

Stefaan Anckaert, nuovo sales director on trade e membro del management team di Heineken Italia

Con una consolidata esperienza internazionale nei settori beverage e food service, Anckaert porta in azienda una competenza sviluppata in contesti competitivi e una conoscenza approfondita del panorama italiano, maturata in oltre dieci anni di attività nel Paese.

Il percorso internazionale di Stefaan Anckaert

La carriera di Stefaan Anckaert prende avvio in AB InBev Belgio, dove ricopre ruoli commerciali di crescente responsabilità fino alla guida della strategia marketing di Stella Artois. Nel 2015 arriva in Italia contribuendo allo sviluppo del business nazionale.

Successivamente entra nel team europeo come commercial director, per poi assumere la guida di Birra del Borgo come managing director, favorendone crescita e posizionamento nel segmento craft. Le esperienze in Vandemoortele come global director foodservice e in Coca-Cola HBC Italia come sales director out of home consolidano ulteriormente il suo profilo manageriale.

Strategia Heineken Italia: focus sul canale on trade

L’arrivo di Stefaan Anckaert rappresenta un tassello rilevante nella strategia di Heineken Italia per consolidare il canale on premise, e quindi nel mondo del foodservice, sviluppare partnership di valore e ampliare nuove opportunità commerciali in uno scenario in continua evoluzione.

«Siamo lieti di accogliere Stefaan Anckaert in Heineken Italia. La sua esperienza consolidata unita a una forte visione strategica porterà un significativo valore aggiunto alla nostra organizzazione, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di innovare, evolvere e competere in un contesto in continua trasformazione. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel canale On Trade e raggiungere le nostre ambizioni di crescita nei prossimi anni» ha dichiarato Alexander Koch, ad di Heineken Italia.

Passaggio di testimone nel Management Team

Stefaan Anckaert raccoglie il testimone da Petros Papageorgeous, protagonista negli ultimi tre anni dello sviluppo del canale on trade attraverso una strategia orientata ai consumatori, contribuendo a costruire basi solide per il futuro competitivo di Heineken Italia.