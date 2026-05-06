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Fabio Dei Micheli confermato alla guida del Consorzio vini Bardolino

Rinnovata all’unanimità la fiducia al presidente per il prossimo triennio. Al suo fianco Luca Oliosi, Davide Ronca e Fausto Zeni, scelti dal Cda vicepresidenti del consorzio gardesano attivo dal 1926

 
06 maggio 2026 | 19:13

Fabio Dei Micheli confermato alla guida del Consorzio vini Bardolino

Rinnovata all’unanimità la fiducia al presidente per il prossimo triennio. Al suo fianco Luca Oliosi, Davide Ronca e Fausto Zeni, scelti dal Cda vicepresidenti del consorzio gardesano attivo dal 1926

06 maggio 2026 | 19:13
 

Fabio Dei Micheli resta alla guida del Consorzio vini Bardolino. Il Consiglio di amministrazione ha infatti confermato all’unanimità la sua nomina alla presidenza dell’ente, affiancato dai vicepresidenti Luca Oliosi, Davide Ronca e Fausto Zeni. Il Cda (composto da Claudia Benazzoli, Alessandro Bianchi, Chiara Brancher, Piergiuseppe Crestani, Fabio Dei Micheli, Claudio Lenotti, Luca Oliosi, Francesco Piona, Matilde Poggi, Agostino Rizzardi, Davide Ronca, Egidio Roviaro, Christian Scrinzi, Marco Zanoni e Fausto Zeni) per il rinnovo dei vertici si è svolto nella sede del Consorzio, che riunisce 817 soci e oltre 600 viticoltori.

Bardolino

Fabio Dei Micheli resta alla guida del Consorzio vini Bardolino

«Le sfide del prossimo triennio - ha detto Dei Micheli - non possono prescindere dalla fase complessa che il settore sta attraversando a livello globale. A partire da questa consapevolezza, c’è però la convinzione delle potenzialità di una denominazione che vuole scommettere su riconoscibilità, contemporaneità e freschezza. Le leve da attivare - che non possono prescindere dalla qualità - sono quelle del mercato. Tra tutte, il riallineamento di produzione e domanda per garantire la giusta remunerazione alla filiera, il potenziamento dell’enoturismo e del marketing anche in chiave internazionale, oltre che la definizione di un nuovo disciplinare».

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Attivo dal 1926, il Consorzio vini Bardolino, ricordiamo, tutela la denominazione Bardolino Doc, articolata nelle principali tipologie storiche del territorio gardesano veronese: il Bardolino e il Chiaretto di Bardolino. La denominazione si sviluppa su una superficie vitata di 2.400 ettari, di cui 1.000 destinati al Chiaretto. Nel 2025 la produzione complessiva ha raggiunto i 21 milioni di bottiglie: 11 milioni di Bardolino e 10 milioni di Chiaretto, il rosato più venduto d’Italia, con una quota export pari al 60%. Il Consorzio opera in regime di erga omnes e rappresenta il 92% della denominazione.

Consorzio vini Bardolino
Bottagisio Riva Cornicello 3 - 37011 Bardolino (Vr)
Tel +39 045 621 2567

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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