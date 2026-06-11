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giovedì 11 giugno 2026  | aggiornato alle 23:39 | 119749 articoli pubblicati

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Novello Cogno

Cantina Cogno, nuovo assetto familiare con l'ingresso di Elena Fissore

Nuova fase per la cantina Cogno di Novello con l’ingresso di Elena Fissore accanto alla madre Nadia Cogno. La guida dell’azienda prosegue nel segno della continuità familiare e del legame con il cru Ravera

 
11 giugno 2026 | 19:20

Cantina Cogno, nuovo assetto familiare con l'ingresso di Elena Fissore

Nuova fase per la cantina Cogno di Novello con l’ingresso di Elena Fissore accanto alla madre Nadia Cogno. La guida dell’azienda prosegue nel segno della continuità familiare e del legame con il cru Ravera

11 giugno 2026 | 19:20
 

La cantina Cogno, realtà storica di Novello e punto di riferimento per il Barolo, avvia un nuovo capitolo della propria storia familiare. La guida dell’azienda passa attraverso un rinnovato equilibrio generazionale che vede protagoniste Nadia Cogno ed Elena Fissore, con un’impostazione orientata alla continuità e al consolidamento del lavoro svolto negli anni.

Nadia Cogno ed Elena Fissore Cantina Cogno nuovo assetto familiare con l'ingresso di Elena Fissore

Nadia Cogno ed Elena Fissore

La guida familiare tra continuità e nuove prospettive

Al centro del progetto resta il forte legame con il territorio e con il cru Ravera, una delle aree più vocate per la produzione di Barolo. L’ingresso di Elena Fissore rappresenta un passaggio chiave nella struttura aziendale, con un contributo che unisce visione internazionale e attenzione alla gestione contemporanea dell’impresa vitivinicola.

La continuità produttiva e qualitativa sarà garantita anche dalla presenza di Giulio Giacosa, figura di riferimento in cantina da oltre dodici anni e responsabile operativo del processo produttivo.

Il passaggio di fase nella storia della cantina Cogno

«Mio padre ci ha insegnato che il vino non è un prodotto» afferma Nadia Cogno. «È il tempo che scorre bene. È la luce di ottobre sulle vigne di Ravera. È la voce di chi ci ha preceduto che arriva fino a noi attraverso un bicchiere. Questo è ciò che proteggiamo e ciò che oggi, con ancora più forza, portiamo avanti».

La cantina prosegue il proprio percorso dopo il contributo di Valter Fissore, che conclude il proprio impegno operativo in azienda dopo un lungo periodo di attività. L’evoluzione interna segna una fase di riorganizzazione che mantiene saldo l’impianto identitario costruito nel tempo.

Azienda Agricola Cogno
Località Ravera, 2 - 12060 Novello (Cn)
Tel +39 0173 744006

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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