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Nello stadio del Genk si brinda con il vino dealcolato: Valdo PURØ nella hospitality

Il KRC Genk introduce il vino dealcolato Valdo PURØ nella hospitality della Cegeka Arena. Il calcio europeo diventa così un osservatorio sui nuovi consumi e sull’espansione degli alcohol free

 
17 giugno 2026 | 19:17

Nello stadio del Genk si brinda con il vino dealcolato: Valdo PURØ nella hospitality

Il KRC Genk introduce il vino dealcolato Valdo PURØ nella hospitality della Cegeka Arena. Il calcio europeo diventa così un osservatorio sui nuovi consumi e sull’espansione degli alcohol free

17 giugno 2026 | 19:17
 

Alla Cegeka Arena di Genk, in Belgio, il KRC Genk introdurrà nelle aree hospitality e nelle lounge VIP il nuovo VALDO PURØ Alcohol Free Blanc de Blancs, segnando un ulteriore passaggio nell’integrazione tra mondo del vino e nuove abitudini di consumo. La presenza del prodotto nello stadio belga si inserisce in un trend ormai evidente: la progressiva normalizzazione delle proposte dealcolate nei luoghi della socialità organizzata, in particolare negli impianti sportivi, dove la richiesta di alternative senza alcol sta assumendo un ruolo non più marginale nella costruzione dell’offerta beverage. Gli stadi europei stanno diventando uno degli osservatori più interessanti per leggere l’evoluzione dei consumi. L’introduzione di opzioni alcohol free nelle aree premium non risponde soltanto a logiche di innovazione di prodotto, ma a una trasformazione più ampia delle modalità di fruizione dell’evento sportivo.

valdo

Valdo PURØ nello stadio del Genk: il vino dealcolato entra nelle aree hospitality

Nel caso della Cegeka Arena, la scelta di inserire un vino spumante dealcolato nella proposta hospitality si colloca all’interno di un percorso che mira a rendere l’esperienza più inclusiva e diversificata, senza modificare la struttura rituale del brindisi e della convivialità legata alla partita. Il prodotto di Valdo è stato presentato a inizio anno nei principali eventi fieristici internazionali del settore, tra cui Wine Paris e Vinitaly, e ha trovato una prima risposta commerciale soprattutto nei mercati del Nord Europa e dell’area DACH, dove la categoria degli sparkling alcohol free sta registrando un’espansione progressiva.

Il dato non riguarda soltanto il prodotto in sé, ma un cambiamento più strutturale nella percezione del vino senza alcol, sempre meno legato a una sostituzione funzionale e sempre più inserito in un perimetro di consumo autonomo, soprattutto in contesti pubblici e sportivi. La presenza del dealcolato negli stadi non è un fenomeno isolato. Negli ultimi anni diverse realtà del vino hanno iniziato a sperimentare partnership con club sportivi e impianti, intercettando un pubblico che associa sempre più spesso l’esperienza del consumo a momenti collettivi regolati e non necessariamente al consumo alcolico tradizionale. In questo contesto, il caso del KRC Genk rappresenta un ulteriore tassello nella diffusione di modelli che integrano il vino in spazi finora poco esplorati dal segmento alcohol free.

VALDO PURØ è uno spumante ottenuto da uve bianche e successivamente dealcolato attraverso un processo a bassa temperatura. Il posizionamento del prodotto si inserisce in una fase in cui la categoria dei vini senza alcol sta cercando un equilibrio tra identità enologica e nuove aspettative di consumo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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