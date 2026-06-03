Disaronno Group, ufficiale l’acquisizione di Amaro Averna e Zedda Piras da Campari

Disaronno Group ha ufficialmente perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedda Piras, marchi precedentemente appartenuti a Campari Group. L’operazione del valore di 100 milioni di euro - annunciata dalla multinazionale attiva nei comparti Spirits, Wines e Ingredients - si colloca nel percorso di crescita del gruppo, che oggi conta oltre 800 dipendenti, un fatturato di 370 milioni di euro e una presenza commerciale in circa 160 Paesi.

Disaronno Group, chiusa l’operazione Amaro Averna-Zedda Piras

Il closing ha fatto seguito all’accordo sottoscritto tra le parti nel dicembre 2025 e si è concretizzato attraverso la costituzione della Newco Meridia, con sede a Sassari, la cui governance passa da Campari a Disaronno Group. Nell’ambito dell’operazione, tutti gli 11 dipendenti dei due stabilimenti produttivi coinvolti - Amaro Averna in Sicilia e Zedda Piras in Sardegna - sono stati assorbiti da Meridia.

«Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portfolio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania ed Italia - ha commentato Marco Ferrari, ceo di Disaronno Group. In questo contesto, per Zedda Piras l’obiettivo è il consolidamento della presenza sul mercato italiano».

Marco Ferrari, ceo di Disaronno Group

L’annuncio del closing, ricordiamo, è arrivato a pochi giorni dalla comunicazione del rebranding aziendale che ha portato il gruppo ad assumere la (già citata) nuova denominazione Disaronno Group, segnando un’evoluzione finalizzata a rafforzarne ulteriormente il posizionamento globale.