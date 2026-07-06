Assovini Sicilia, Gabriella Favara presidente: il Consiglio under 40 guida la nuova fase

Assovini Sicilia apre una nuova fase della propria governance con la nomina di Gabriella Favara alla presidenza dell'associazione che riunisce circa cento aziende vitivinicole dell'isola. La decisione è stata formalizzata lunedì 6 luglio dal nuovo Consiglio di amministrazione, composto interamente da rappresentanti under 40 del gruppo Generazione Next, segnando un ricambio generazionale strutturato ai vertici dell'organizzazione. La nuova configurazione del cda coinvolge alcune delle principali realtà del vino siciliano, con la presenza di esponenti delle famiglie storiche del settore e di aziende che hanno contribuito alla crescita recente del comparto.

Assovini Sicilia cambia guida: Gabriella Favara nuova presidente

Gabriella Favara, una leadership giovane con esperienza internazionale

Classe under 30, marsalese, Gabriella Favara ricopre il ruolo di International Marketing Manager in Donnafugata, azienda di famiglia. Dopo la laurea in Economia aziendale e un master in business management a Oxford, ha maturato esperienze nel trade marketing internazionale prima di rientrare in Sicilia per occuparsi dei mercati esteri. Nel suo primo commento da presidente, Favara ha sottolineato la continuità del lavoro associativo e la volontà di rafforzare il dialogo con i mercati: «Per me è una grande emozione rivestire questo ruolo e condividere questo percorso con i compagni della Generazione Next. Vogliamo dare energia all'associazione con una voce giovane, attenta al cambiamento e capace di innovare». Ha poi aggiunto: «La sfida sarà inaugurare un nuovo corso senza mettere in discussione i valori che hanno guidato Assovini. L'obiettivo è ascoltare il mercato, restare al passo con i cambiamenti e intercettare le opportunità del settore, raccontando una Sicilia sempre più riconoscibile e coesa».

Un Consiglio di amministrazione interamente under 40

Il nuovo Consiglio di amministrazione riflette un'impostazione generazionale chiara. Accanto alla presidente Gabriella Favara, il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Pietro Pollara, mentre tra i consiglieri figurano rappresentanti di alcune delle principali aziende vitivinicole siciliane:

Graziano Nicosia (Tenute Nicosia)

Costante Planeta (Planeta)

Alessandro Tasca (Tasca d'Almerita)

Cristina Madaudo (Camporè)

Enrica Spadafora (Dei Principi di Spadafora)

Pierfilippo Marchello (Cantine Pellegrino)

Totò Navarra (Tenute Navarra)

La composizione del board evidenzia la volontà di consolidare una visione condivisa, mantenendo il legame con le aziende storiche ma con un approccio orientato ai mercati internazionali e alle nuove dinamiche del settore.

Generazione Next e il futuro dell'associazione

Il nuovo assetto di Assovini Sicilia si inserisce nel percorso di rinnovamento già avviato negli ultimi anni attraverso il progetto Generazione Next, che punta a valorizzare competenze giovani all'interno della filiera vitivinicola regionale. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità dell'associazione di leggere i cambiamenti del mercato e di rispondere con maggiore reattività, mantenendo al centro la promozione del vino siciliano sui mercati esteri e il consolidamento dell'identità territoriale.