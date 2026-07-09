Cantina Contini apre una nuova fase: Mauro Contini è il nuovo presidente

Per Cantina Contini si apre una nuova fase della propria storia. A 128 anni dalla fondazione, la cantina di Cabras affida la presidenza a Mauro Contini, che succede al cugino Alessandro Contini al termine di un percorso di avvicendamento condiviso all'interno della famiglia. Il passaggio è stato formalizzato nelle scorse settimane, dopo l'ultimo consiglio di amministrazione di maggio. La nomina si inserisce nel solco della continuità familiare che da quattro generazioni accompagna l'attività della cantina, fondata nel 1898 e considerata la più antica della Sardegna. Paolo Contini, che ha guidato l'azienda per decenni, mantiene il ruolo di presidente onorario.

Mauro Contini è il nuovo presidente di Contini 1898

«È una soddisfazione, ma è anche un onore importante», afferma Mauro Contini. «Il passaggio era stato deciso insieme ad Alessandro già quando nostro zio Paolo aveva lasciato la presidenza. Ognuno continuerà a svolgere il proprio ruolo, mantenendo quella continuità che per la nostra famiglia rappresenta un valore fondamentale».

Una storia costruita guardando oltre le difficoltà

Nel ripercorrere il cammino dell'azienda, Alessandro Contini ha ricordato il contributo delle diverse generazioni che hanno accompagnato la crescita della cantina, dal fondatore Salvatore Contini fino ad Attilio e ai fratelli della terza generazione. Un percorso segnato anche da passaggi complessi per il comparto vitivinicolo, come la crisi del consumo di vino e la stagione degli espianti degli anni Ottanta, affrontati mantenendo saldo il legame con il territorio e con la Vernaccia di Oristano, vitigno simbolo dell'azienda. «Contini è prima di tutto una famiglia», ha ricordato Alessandro Contini, sottolineando il ruolo svolto da Paolo Contini e quello di Dino Loi, figura centrale nello sviluppo aziendale negli ultimi cinquant'anni.

Investimenti tra logistica, ospitalità e vigneti

Accanto al ricambio ai vertici, prosegue il piano di investimenti avviato dalla cantina. Da quest'anno è entrato in funzione un nuovo complesso a Cabras, destinato alla logistica e al magazzino. L'immobile, in passato sede del Consorzio Agrario Regionale e inutilizzato per molti anni, è stato acquisito e ristrutturato per alleggerire le attività operative della sede storica. «La nuova struttura ci permette di rendere più efficiente la gestione logistica», spiega Mauro Contini. «In prospettiva potrà ospitare anche nuovi spazi dedicati all'accoglienza». L'obiettivo è infatti trasferire progressivamente alcune funzioni operative, lasciando alla sede storica un ruolo sempre più orientato all'ospitalità e alla valorizzazione delle riserve di Vernaccia di Oristano e delle altre etichette aziendali. Un percorso già avviato con il restyling completato nel 2022. Parallelamente continua anche il rafforzamento della componente agricola. Dopo l'integrazione con Cantina Atzori, l'azienda ha ampliato la superficie vitata, con particolare attenzione ai vigneti situati nelle aree degli stagni di Cabras e di Mistras. «Vogliamo aumentare ulteriormente la superficie coltivata direttamente», osserva Mauro Contini. «Il rapporto con i conferitori rimane fondamentale, ma poter contare su una base produttiva più ampia ci consente di programmare le nostre scelte con maggiore autonomia».

Nuovo amministratore delegato dopo cinquant'anni di Dino Loi

Il ricambio generazionale interessa anche la gestione operativa dell'azienda. Dopo mezzo secolo trascorso in Cantina Contini, Dino Loi lascia l'incarico di amministratore delegato, mantenendo comunque un ruolo di supporto e consulenza per la società. A raccoglierne il testimone è Gian Franco Siddu, componente della famiglia, laureato in Scienze agrarie e forestali e con un'esperienza manageriale maturata nel comparto ortofrutticolo. «Guidare un'azienda che ha costruito un percorso lungo oltre quattro generazioni rappresenta una responsabilità importante», dichiara Siddu. «L'obiettivo è accompagnare Contini in una nuova fase di crescita e innovazione, mantenendo saldo il legame con il territorio e con la sua identità. Un ringraziamento particolare va a Dino Loi, che continuerà a essere un punto di riferimento anche per il futuro». Per Loi il bilancio di questi cinquant'anni coincide con l'evoluzione stessa della cantina. «Quando arrivai nel 1975 producevamo esclusivamente Vernaccia. Oggi Contini propone oltre venti etichette ed è riuscita a crescere seguendo il mercato senza rinunciare alle proprie radici. Lascio un'azienda solida e una squadra pronta a proseguire questo percorso».

Il trentennale del Karmis accompagna il nuovo corso

Il cambio ai vertici coincide con un altro momento significativo per l'azienda: nel 2026 ricorrono i 30 anni del Karmis, il bianco che ha contribuito a rinnovare l'immagine della Vernaccia e che nel tempo è diventato una delle etichette più rappresentative della viticoltura sarda. Le celebrazioni sono iniziate con il convegno «Karmis 30: come nasce un'icona» e con un evento dedicato agli operatori del settore che ha coinvolto lo chef Carlo Cracco nella sede di Cabras. Nel corso dell'anno sono previste altre iniziative, tra cui una confezione celebrativa dedicata al trentennale e una campagna pensata per raccontare la storia di un vino che, insieme alla Vernaccia di Oristano, continua a rappresentare uno dei punti di riferimento dell'identità produttiva di Contini.

Contini 1898

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