Non è soltanto un festival del vino, ma il racconto di un territorio che negli ultimi anni ha costruito la propria identità partendo dalla viticoltura. Dal 24 al 26 luglio Contessa Entellina torna ad accendere i riflettori sulle Terre Sicane con l’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest, appuntamento che riunisce produttori, operatori e appassionati in uno dei comprensori enologici più interessanti della Sicilia occidentale.

Degustazioni e incontri con le cantine protagoniste dell’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest

Oltre cento etichette protagoniste delle degustazioni delle cantine locali

Cuore della manifestazione saranno le degustazioni delle cantine del territorio, che proporranno oltre cento etichette espressione di una viticoltura capace di coniugare tradizione, ricerca e forte legame con il paesaggio. Un’occasione per conoscere da vicino aziende che hanno contribuito a rafforzare la reputazione delle Terre Sicane, oggi sempre più riconosciute per qualità produttiva e biodiversità.

Degustazioni, incontri e spettacoli al Terre Sicane Wine Fest

Il programma alterna momenti di approfondimento, degustazioni guidate e spettacoli, con il confronto dedicato ai vini delle Terre Sicane e al Prosecco di Valdobbiadene affidato a Federico Quaranta e la partecipazione di Claudio Casisa. Il momento più atteso resta la serata all’Abbazia di Santa Maria del Bosco, luogo simbolo del territorio, dove vino, gastronomia e patrimonio storico dialogano in un'esperienza immersiva.

Show cooking e degustazioni protagonisti del Terre Sicane Wine Fest, evento che racconta vini siciliani, sapori locali e cultura enogastronomica

Il vino come strumento di promozione del territorio siciliano