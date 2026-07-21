TERRE SICANE
Torna il Terre Sicane Wine Fest tra cantine, sapori e turismo enologico
Dal 24 al 26 luglio Contessa Entellina (Pa) ospita l’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest, tre giorni dedicati a cantine, sapori locali e alla valorizzazione di uno dei distretti vitivinicoli più dinamici della Sicilia
Non è soltanto un festival del vino, ma il racconto di un territorio che negli ultimi anni ha costruito la propria identità partendo dalla viticoltura. Dal 24 al 26 luglio Contessa Entellina torna ad accendere i riflettori sulle Terre Sicane con l’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest, appuntamento che riunisce produttori, operatori e appassionati in uno dei comprensori enologici più interessanti della Sicilia occidentale.
Oltre cento etichette protagoniste delle degustazioni delle cantine locali
Cuore della manifestazione saranno le degustazioni delle cantine del territorio, che proporranno oltre cento etichette espressione di una viticoltura capace di coniugare tradizione, ricerca e forte legame con il paesaggio. Un’occasione per conoscere da vicino aziende che hanno contribuito a rafforzare la reputazione delle Terre Sicane, oggi sempre più riconosciute per qualità produttiva e biodiversità.
Degustazioni, incontri e spettacoli al Terre Sicane Wine Fest
Il programma alterna momenti di approfondimento, degustazioni guidate e spettacoli, con il confronto dedicato ai vini delle Terre Sicane e al Prosecco di Valdobbiadene affidato a Federico Quaranta e la partecipazione di Claudio Casisa. Il momento più atteso resta la serata all’Abbazia di Santa Maria del Bosco, luogo simbolo del territorio, dove vino, gastronomia e patrimonio storico dialogano in un'esperienza immersiva.
Il vino come strumento di promozione del territorio siciliano
Più che una semplice vetrina delle produzioni locali, il Terre Sicane Wine Fest rappresenta un progetto di promozione territoriale che mette al centro il valore delle imprese vitivinicole e la capacità del vino di raccontare cultura, paesaggio e identità. Una manifestazione che conferma come le Terre Sicane siano oggi una delle realtà più dinamiche dell’enologia siciliana, sempre più attrattive anche per il turismo del vino.