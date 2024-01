Lombardia, cresce il valore dei vini Dop e Igp: largo all'enoturismo

Aumenta del 18.1% in un anno il valore alla produzione dei vini Dop e Igp della Lombardia, raggiungendo così i 498 milioni di euro nel 2022. È quanto afferma la Coldiretti regionale in occasione del lancio del nuovo corso di formazione per diventare operatore enoturistico, sulla base dei dati del rapporto Ismea-Qualivita 2023.

Enoturismo sempre più strategico: arriva il corso di Coldiretti in Lombardia

Grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt, che fanno sì che in Lombardia circa il 90% della produzione sia di qualità, anche nella nostra regione il vino sta diventando sempre più una leva strategica per il turismo locale, tanto che insieme al cibo è il secondo asset su cui puntano gli operatori turistici, secondo una rilevazione della Regione. In questo contesto le aziende agricole possono diventare protagoniste grazie alle opportunità offerte dall'enoturismo.

Il corso per diventare operatore enoturistico

Per formare figure professionali in grado di cogliere tutte le potenzialità del comparto, PSR & Innovazione Lombardia, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Movimento Turismo del Vino, organizza per il mese di febbraio 2024 un percorso formativo dedicato al turismo tematico del vino e rivolto a titolari, contitolari o coadiuvanti familiari delle aziende agricole iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

«Il corso - spiega Simona Giorcelli, responsabile formazione Coldiretti Lombardia - è obbligatorio per l'iscrizione all'elenco degli Operatori Enoturistici della Lombardia. Si svolgerà in modalità e-learning ad eccezione dell'ultima lezione che prevede una visita in azienda, e affronterà le seguenti tematiche: normativa di riferimento, regole dell'accoglienza, marketing strategico e reti di territorio, pubbliche relazioni, didattica e scoperta del territorio, organizzazione e presentazione eventi in azienda».

