Meregalli, 2023 chiuso in crescita: il fatturato ha sfiorato i 100 milioni

Il 2023 è stato un (altro) anno in positivo per il gruppo Meregalli, rivenditore di vini premium e spirits, che ha raggiunto i 99,4 milioni di euro di fatturato, segnando un +7.99% rispetto al 2022. Periodo in cui è stata registrata una crescita per tutte le aziende del gruppo: soprattutto per Visconti43 con un aumento di fatturato del 27%.

Gruppo Meregalli sta attuando una politica di "premiumization", una tendenza che vede il consumo di prodotti di qualità e di prezzo superiore, che negli ultimi anni ha avuto un’importante accelerazione. Pure le consociate estere francofone Meregalli France e Meregalli Monaco aumentano il fatturato del 1.6% circa. E anche le società extra-vino, tra le quali spiccano Aznom e DTales, seppur artigianali e con incidenza marginale sull’andamento del Gruppo, registrano un aumento importante nel 2023 +73.58%, sintomo della fase di crescita che sta interessando il settore del lusso.

Questo il commento di amministratore delegato del Gruppo, Marcello Meregalli: «Il 2023 è stato un anno complesso per l'economia e la geopolitica, ma il mondo del vino di qualità e il nostro Gruppo in particolare ne escono rafforzati. Un grande team di persone innanzitutto, ha permesso con tenacia, di ottenere questi risultati; grazie a tutti i nostri collaboratori, ai nostri partner della produzione e ai tantissimi clienti! Tanti gli investimenti continui, obbligatori per crescere e tanti ne saranno messi in atto nel 2024. Guardiamo positivamente al futuro e speriamo che non solo il mondo premium salga, ma che ci sia un ritorno del ceto medio, vera forza dell'Italia».

Infine Corrado Mapelli, direttore generale di Meregalli, ha voluto porre gli obiettivi per il nuovo anno: «Siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con rinnovata fiducia da parte dei nostri clienti e confermato vigore del nostro Team e soprattutto con la nostra forte volontà di non dar nulla per scontato. Il mercato è in costante evoluzione, cambiano le tendenze e le necessità, l’approccio al mondo del lavoro deve di conseguenza evolvere considerando tutti i relativi aspetti. Ci faremo trovare preparati certi di condividere con tutti i nostri partner, amici, clienti e stakeholder un 2024 da ricordare».

