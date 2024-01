“I migliori vini italiani 2024” di Luca Maroni: dal 16 al 18 febbraio all'Eur

Torna a Roma l'evento “I Migliori Vini Italiani 2024”. Dal 16 al 18 febbraio, il Salone delle Fontane dell'Eur si animerà di workshop, incontri, presentazioni e degustazioni e corsi in pillole curati da Luca Maroni con l'obiettivo di esplorare, un calice alla volta e attraverso laboratori di assaggio, i valori «alla base del piacere». Fulcro dell'evento saranno i tasting curati personalmente da Luca Maroni: degustazioni guidate con i produttori che, tra racconti di vigna e aneddoti, riveleranno le caratteristiche organolettiche dei vini in assaggio e il territorio che ne culla l'attività. E più ancora – novità assoluta di quest'anno – gli incontri “Degustare non è assaggiare” in cui lo stesso Luca Maroni racconterà il metodo di degustazione che ha ideato: un viaggio sensoriale attraverso il vino.

Torna a Roma "I migliori vini italiani" di Luca Maroni

Non solo degustazioni di vino

La medesima attenzione alla essenzialità dei gusti sarà adottata durante i laboratori: dal dolce al piccante, dall'acido all'umami, saranno tanti i sapori protagonisti degli incontri a tema. Non mancheranno infatti workshop sul cioccolato con Nicola Salvi di Grezzo Raw Chocolate, la prima pasticceria crudista al mondo, ma anche sul latte di bufala e sul suo più celebre derivato, la mozzarella, con Mimmo La Vecchia, mastro casaro del Caseificio Il Casolare.

Spazio anche alle olive, e al loro nettare prezioso, l'olio, con il laboratorio di Luciano Stocchi, Presidente della Cooperativa Olivicola di Canino, ma anche ai peperoncini di Paola Peluso dell'Azienda ligure ViviPiccante. La partecipazione a tutti questi preziosi appuntamenti (degustazioni guidate, metodo di degustazione, workshop) è gratuita ma in numero limitato. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto potranno prendervi parte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Salone delle Fontane - Eur, Roma

Via Ciro il Grande 10/12 - 00144

Ingresso: 35€ a persona

