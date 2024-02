Un vino perfetto per la festa di San Valentino? Il Grillo Doc Sicilia

Il Grillo Doc Sicilia per San Valentino. Con la sua freschezza e capacità di abbracciare i sapori del mare, si conferma come la scelta prediletta per chi desidera rendere il giorno degli innamorati unico e indimenticabile. «Al Grillo, vitigno che si distingue tra le oltre 70 varietà autoctone della regione - spiega Antonio Rallo, Presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia - attribuiamo il merito di essere stato uno dei principali ambasciatori del grande valore del vino Doc Sicilia in Italia e all’estero. Un vero e proprio portabandiera della qualità del vino siciliano nel mondo anche grazie alla sua estrema abbinabilità con i piatti tipici della cucina siciliana e italiana, esaltati dalla sua intensa carica aromatica e da caratteristiche organolettiche capaci di esprimere a pieno il terroir di provenienza».

Siamo di fronte ad un vino capace di distinguersi per il suo profilo aromatico vivace, con note di agrumi, fiori bianchi e una leggera mineralità che lo rendono incredibilmente versatile a numerosi abbinamenti gastronomici. In particolare, la freschezza e l'eleganza del Grillo Doc Sicilia si sposano alla perfezione con la delicatezza dei frutti di mare, esaltandone i sapori senza sovrastarli. Che si tratti di un delicato carpaccio di gamberi, una raffinata tartare di tonno, o un seducente piatto di linguine ai frutti di mare, il Grillo è in grado di accompagnare ogni boccone con la sua armonia e complessità, rendendo il pasto una vera e propria celebrazione dell'amore e della cucina.

