Il Borro di Ferruccio Ferragamo tra le aziende più attente al clima

La ricerca, che include le imprese italiane che hanno ridotto maggiormente il rapporto tra le loro emissioni di CO2 e fatturato, ha identificato oltre 600 aziende che hanno sede sul territorio, attive in Italia e appartenenti alle imprese con il maggior fatturato nel Paese o quotate nella borsa italiana. Il Borro ha registrato un valore Carr (Compound annual reduction rate) di 47,946%, tasso di riduzione dell'intensità delle emissioni tra il 2020 e il 2022.

Un riconoscimento che premia l'impegno costante della tenuta nel campo della sostenibilità, che ne guida le strategie e le azioni verso un futuro più responsabile, facendo de Il Borro un modello virtuoso, dove tradizione ed innovazione convivono in un'azienda agricola e vitivinicola biologica, dedita all'ospitalità di lusso e aduna ristorazione farm-to-table. La sostenibilità da sempre guida le scelte de Il Borro abbracciando tutte le sue anime: dall'attività vitivinicola all'Orto Biologico e all'allevamento, dalla produzione di olio extra vergine d'oliva a quella casearia e al miele, dalle farine alle uova biologiche, fino all'ampio uso di fonti energetiche rinnovabili e all'impiego di pannelli fotovoltaici che alimentano l'area de La Corte e della Dimora Storica, i ristoranti, la cantina e gli uffici, così come i sistemi per il riutilizzo della risorsa idrica.

