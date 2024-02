La grappa non la bevono più solo i nonni: ora spopola su TikTok e Instagram

La grappa di fa largo tra i giovani e conquista la ribalta dei social! Le ultime rilevazioni segnalano, infatti, che il distillato conta oltre 46 milioni di visualizzazioni di video su TikTok e 360mila contenuti su Instagram con l'hashtag #grappa. È quanto emerge da un approfondimento di Espresso Communication per Mavolo Beverages, realtà di settore, specializzata nell'importazione e nella distribuzione di champagne, spirits e distillati.

I social premiano la grappa

I dati relativi al 2023 messi a disposizione da Google Trends registrano il Trentino Alto-Adige come la regione in cui la parola "grappa" viene cercata più spesso sul motore di ricerca. Seguono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Gli analisti segnalano che la grappa è molto diffusa e apprezzata anche all'estero con una crescita di esportazioni del 32% tra il 2019 e il 2022 per un totale di 60 milioni di euro. L'analisi rileva che «la grappa non sia un distillato destinato esclusivamente a un target maturo, ma che è anche un prodotto capace di cogliere l'attenzione dei giovani», compresi tra i 18 e i 25 anni.

