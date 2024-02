Latte, burro o margarina? No vodka e birra. Secondo una ricerca sul consumo realizzata in Polonia dall'istituto NielsenIQ, riportata quotidiano Rzeczpospolita, nel 2023 i polacchi hanno speso tre volte di più per vodka e birra che per latte, burro o margarina.

Secondo questi dati, l'anno scorso i polacchi hanno speso in totale 16,8 miliardi di zloty (3,89 miliardi di euro) per la vodka e 22,8 miliardi di zloty (5,28 miliardi di euro) per la birra. Nello stesso periodo per latte, burro o margarina sono stati spesi solo 5,1 miliardi di zloty (1,18 miliardi di euro). Gli esperti sottolineano che tale situazione è dovuta all'aumento di prezzi dell'alcol a causa dei maggiori costi di produzione e delle accise (che crescono in Polonia annualmente di circa il 5%) e non al maggiore consumo. Secondo i dati della Organizzazione mondiale della sanità, nel 2021 un polacco ha bevuto in media circa 11,9 litri di alcol puro mentre in Italia si bevono circa 8 litri pro capite.

