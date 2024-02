Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: i progressi del progetto NoviAgri

Oggi, 23 febbraio, all'Istituto istruzione statale superiore G. Penna in Asti, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha illustrato gli importati progressi del progetto NoviAgri, iniziativa pionieristica volta a migliorare e ottimizzare il controllo delle malattie in vigneto mediante l'uso avanzato di tecnologie e intelligenza artificiale. Lanciato con l'ambizione di ridurre l'impatto ambientale, diminuendo gli sprechi che si verificano durante i trattamenti in vigneto e dunque i costi di gestione di quest'ultimo, NoviAgri ha già dimostrato risultati promettenti.

Ecco i progressi del progetto NoviAgri

«Siamo estremamente orgogliosi dei progressi compiuti con il progetto NoviAgri - afferma Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella viticoltura non è solo il futuro, ma è già una realtà nel nostro territorio, dimostrando che l'innovazione tecnologica può andare di pari passo con la tradizione e la manualità dei nostri viticoltori. Quello della ricerca è per il Consorzio uno dei temi più importanti, legati alla Tutela del territorio: siamo in prima linea nell' aiutare i nostri viticoltori nel combattere le malattie presenti in vigneto».

Importanti gli avanzamenti raggiunti a oggi: grazie a una fase intensiva di sperimentazione, è stato sviluppato un prototipo di atomizzatore di precisione che regola automaticamente il flusso dei prodotti fitosanitari, minimizzando la dispersione e massimizzando l'efficacia e che dal 2025 sarà possibile per gli agricoltori utilizzare nei propri vigneti. È stata inoltre sviluppo di un'applicazione mobile e un Decision Support System (Dss), ossia un'app innovativa e un sistema di supporto decisionale che sono ora in grado di riconoscere le piante affette da Flavescenza Dorata e mal dell'esca, segnando un passo avanti significativo nella gestione delle malattie del vigneto.

La partnership tra l'Università degli studi di Torino, Tecnovict-Spezia Srl, Csp Innovazione nelle Ict, e il Consorzio stesso ha portato a un approccio multidisciplinare, essenziale per affrontare le sfide della viticoltura moderna. Il successo iniziale del prototipo di macchina irroratrice e del DSS sottolinea il potenziale di NoviAgri non solo nel migliorare l'efficienza e ridurre i costi per i viticoltori, ma anche nel contribuire a una viticoltura più ecologica e sostenibile. «Il progetto avrà un'eco internazionale: il 5 aprile del 2024 verrà presentato anche all'Oiv, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, ed è per noi un grande riconoscimento dei risultati eccellenti raggiunti fino a ora» ha dichiarato Mario Fregoni, celebre professore ordinario di Viticoltura all'Università Cattolica di Piacenza e luminare nel campo. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato è entusiasta di continuare su questa strada di innovazione e sostenibilità, confermando il proprio impegno non solo verso la qualità eccezionale dei suoi prodotti, ma anche verso la tutela dell'ambiente e la salute dei consumatori.

