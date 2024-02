Birra dell'Anno 2024, in degustazione più di 2mila birre di 255 aziende

Più di 2100 birre (2153 birre) di 255 differenti birrifici italiani, 84 giudici internazionali che si riuniranno intorno ai tavoli per due giorni di degustazione, 45 categorie di concorso, tre le birre che saranno premiate per ogni categoria, uno il produttore che si aggiudicherà il titolo di Birrificio dell'Anno. Sono questi i numeri di Birra dell'Anno 2024, concorso organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali e incorona il miglior birrificio artigianale italiano dell'anno.

Più di 2100 birre a Birra dell'Anno 2024

Ad ospitare gli esperti degustatori, provenienti dall'estero e da tutta l'Italia, per la XIX edizione di Birra dell'Anno sarà anche quest'anno la Fiera di Rimini, che sarà anche sede della premiazione, domenica 18 febbraio 2024 alle ore 14, in occasione della giornata di apertura della manifestazione Beer&Food Attraction, the eating out experience show, quando saranno svelate tutte le birre che saliranno sul podio di BdA 2024 e il Birrificio dell'Anno, premio che andrà al produttore che, oltre ad aver ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i migliori piazzamenti in tre differenti categorie, avrà anche ricevuto le medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici.

«Ancora una volta abbiamo prova della grande stima che i birrifici italiani ripongono nel nostro concorso - ha commentato Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai. Anche quest'anno i numeri delle iscrizioni ci riempiono di orgoglio, come anche la fiducia dei tanti giudici internazionali che hanno voluto con entusiasmo essere parte della giuria di Birra dell'Anno. Sono certo che anche in questa edizione i birrifici italiani sapranno dare prova delle loro grandi capacità e le birre artigianali italiane sapranno stupire la giuria».

