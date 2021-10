Tre anni di Starbucks in Italia: dalla Reserve Roastery a 26 nuove aperture

Sembrava impossibile eppure è accaduto. E sono già passati tre anni dall'arrivo di Starbucks in Italia che, nel frattampo, ha aperto 11 caffetteria con il marchio della Sirena in collaborazione con Percassi Group, licenziatario unico per il nostro Paese del brand nato negli Usa; prendendo spunto proprio dalla tradizione dei bar all'italiana (ma con una rivisitazione tutta a stelle e strisce).

Un punto vendita Starbucks in Italia

Dalla Roastery di Milano alle prossime 26 aperture in due anni

Il primo punto vendita ha aperto le porte a Milano nel 2018. Si tratta della Reserve Roastery di Piazza Cordusio. Una prima mondiale in tutti i sensi. Sia a livello di format che a livello di mercato. Risultato? Dopo tre anni di presenza in Italia, il brand ha confermato l'interesse nello sviluppo di altri punti vendita. Percassi, infatti, ha annunciato l'apertura di 26 nuove caffetterie Starbucks da qui alla fine del 2023. Opening che fanno parte di un piano di investimenti strategico che porterà alla creazione di 300 nuovi posti di lavoro nel giro di due anni.

Il tradizionale format di caffetteria Starbucks

Sviluppo concentrato nel Centro-Nord

In particolare, entro la fine dell'anno in corso Percatti aprirà tre negozi Starbucks di cui due in Lombardia e uno a Torino (mentre va ricordata l'apertura di Firenze di aprile 2021). Altre 11 aperture sono previste per il 2022. Mentre le restanti 12 vedranno la luce nel 2023. In generale, tutti i nuovi negozi saranno concentrati al Centro-Nord e comprenderanno una serie di nuovi format che puntano a fondere insieme la classica esperienza in store con la più innovativa esperienza digitale. Obiettivo: iperpersonalizzazione della pausa caffè. «Siamo davvero entusiasti di espandere nei prossimi anni il nostro portfolio di negozi in modo così esteso e accrescere la nostra offerta per i coffee lover di tutta Italia. Man mano che questo evolverà, i format e le location dei nuovi punti vendita saranno attentamente personalizzati per dare vita al meglio della Starbucks Experience, assicurandoci di continuare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti italiani», ha affermato Matteo Morandi, ad di Percassi Retail Group.