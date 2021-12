Metro Italia chiude il bilancio 2020-21: 1,3 miliardi di fatturato grazie alle riaperture

Nonostante il secondo anno di pandemia, con pesanti restrizioni per il canale Horeca fino a primavera, Metro Italia è riuscita a contenere le perdite chiudendo l'anno fiscale 2020-21 a quota 1,3 miliardi di euro di fatturato, con una riduzione del -6% rispetto all'anno fiscale 2019-20. L’azienda ha infatti riportato un andamento molto positivo a partire dal terzo trimestre (aprile-giugno) e una forte ripresa delle vendite nel quarto trimestre (luglio-settembre), che hanno parzialmente compensato la contrazione del primo e secondo trimestre, fortemente impattati dall’emergenza sanitaria.

Metro Italia ha chiuso l'anno fiscale 2020-21 a quota 1,3 miliardi di euro di fatturato

Aumenta la quota di mercato

Tanto che, a conti fatti, Metro Italia è riuscita, grazie a nuove numerose e tempestive iniziative a sostegno del comparto Horeca e alla garanzia di scelta tra i canali distributivi (Cash&Carry e Food service distribution), ad incrementare la propria quota di mercato arrivando al 5,5% con un aumento del +0,4%. Una percentuale che, con il ritorno alla normalità, dovrebbe costituire la piattaforma di lancio giusta per cogliere appieno la ripartenza del settore Horeca. Non a caso, l'obiettivo per il prossimo anno è quello di chiudere raggiungendo i livelli di fatturato pre-pandemia registrati nel 2019.

Tanya Kopps: «Confermata la nostra affidabilità»

«L’ulteriore crescita della quota di mercato di Metro Italia anche nell’anno fiscale 2020-2021 conferma che siamo un partner solido e autorevole per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Nel secondo anno di pandemia, in cui il mercato dei consumi fuori casa è stato nuovamente impattato, abbiamo dimostrato la nostra affidabilità e resilienza. Come partner dell’Horeca, confermiamo il nostro fermo e continuo impegno nel supportare il comparto nelle nuove emergenti esigenze nate a seguito del new normal», ha commentato Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia. «Nel 2022 saremo nuovamente al fianco dei professionisti dei consumi fuori casa e delle istituzioni, anche con iniziative per valorizzare la filiera eno-gastronomica italiana», ha rilanciato Kopps.

L'andamento a livello globale

A dir la verità, già nella seconda metà dell'anno i dati economici di Metro sono tornati al livello pre-pandemia e lo hanno addirittura superato da giugno in poi. Mentre le vendite del gruppo, a 24,8 miliardi di euro, sono rimaste al di sotto del livello pre-pandemia per l'intero anno, le vendite in valuta locale sono al livello dell'anno precedente. A ciò hanno contribuito l'intensificazione delle relazioni con i clienti e gli investimenti nel modello di business e nella digitalizzazione. Dopo l'allentamento delle restrizioni governative, Metro ha grandemente beneficiato della ripresa del settore dell'ospitalità, in particolare grazie allo sviluppo nettamente positivo in Europa occidentale e orientale.

Il gruppo ha guadagnato quote di mercato Horeca in grandi paesi come Germania, Spagna, Italia, Francia e Russia. L'Ebitda rettificato ha raggiunto gli 1,171 miliardi di euro ed è stato quindi superiore di 72 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

«Nell'ultimo anno finanziario, Metro ha dimostrato la sua resilienza e il suo potenziale di crescita. Abbiamo investito nella nostra crescita futura per uscire più forti dalla pandemia insieme ai nostri clienti. Le sinergie tra punti vendita all'ingrosso, attività di Food service distribution e digitalizzazione, ci hanno aiutato a consolidare la fiducia dei nostri clienti, rafforzando così la loro fedeltà nei nostri confronti. Abbiamo acquisito circa 250mila nuovi clienti Horecaa, le vendite Fsd sono aumentate di quasi il 50% nella seconda metà dell'anno e anche il nostro business online sta crescendo. Tutto ciò ci dà slancio in un contesto economico che resta impegnativo. Il nostro mix multicanale è la base per attuare la nostra strategia di crescita nei prossimi anni», ha affermato Steffen Greubel, ceo di Metro AG.