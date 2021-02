Metro Italia a supporto dell'Horeca Parte l'iniziativa Io Amo i Ristoranti

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 09:05

U

Il 14 febbraio parte la campagna #ioamoiristoranti

Un sostegno all'Horeca

I ristoranti coinvolti

L'appello di Metro

n gesto d'professionale quello pensato dache, per supportare il canalee tutti i suoi protagonisti piegati dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia, lancia la campagna digitale #ioamoiristoranti.La campagna diviene lanciata all'unisono nel giorno di San Valentino da otto città italiane: Torino, Milano, Padova, Udine, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari. Attraverso le storie di altrettantidella ristorazione e dell’ospitalità che racconteranno il loro amore e la loro passione per questo mestiere, Metro Italia punta a dare voce allemesse alla prova dal Covid. Ad affiancare le imprese ci sono anche ottoche, ognuno nella propria città e dal tavolo imbandito di un ristorante locale, inviteranno i consumatori a celebrare il San Valentino 2021 scegliendo un pranzo in presenza o una cena delivery o da asporto, presso il loro punto vendita preferito. Un gesto che oggi diventa ancor più importante perché è un modo concreto perun settore che con grande impegno e determinazione sta mettendo in campo tutte le risorse per tornare ad accogliere i propri clienti.La campagna digitale parte domenica 14 febbraio all’ora di per godere dell’apertura dei locali. Le voci delle influencer da Torino (Ristorante Sorbole), da Milano (ristorante Andry), da Padova (ristorante Villa Tevere), da Udine (ristorante dell’Hotel Là di Moret), da Firenze (ristorante Calino), da Napoli (J - Contemporary - Japanese Restaurant) e da Cagliari, (Ristorante Caffè DiVino) si uniranno a quella di Metro Italia che dai propri profili social contribuirà a diffondere questo messaggio di solidarietà concreta.«Questa campagna è un gesto d’amore, oltre che un supporto concreto, per tutti i professionisti dellae dell’ospitalità», ha affermato, ceo di Metro Italia. «In occasione di San Valentino invitiamo tutti gli italiani a fare altrettanto, scegliendo un locale di fiducia per un pranzo o una cena in asporto o delivery. E chiediamo loro di farlo nel massimo rispetto delle misure di sicurezza perché è solo con il contributo e responsabilità di tutti che potremo far davvero ripartire il settore. La qualità dell’accoglienza e dell’offerta che la ristorazione italiana propone, anche quando si fa interprete di tradizioni straniere, sono espressione di una parte fondamentale dell’identità del Paese, che vogliamo tutelare e preservare», ha concluso Kopps.