Despar è Marchio Storico italiano Nel 1960, i primi supermercati

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 18:00

R

Immagine d'epoca per un punto vendita Despar

Una storia iniziata negli anni '60

iconoscimento storico per la catena della grande distribuzione organizzata. Il ministero dello Sviluppo economico l'ha inserita all'interno deldi interesse nazionale. Il riconoscimento ha l'obiettivo di tutelare la proprietà industriale dellestoriche italiane e viene conferito solo a quelle società che sono attive in Italia da almeno 50 anni.Presente nel nostro Paese dal 1960, il Consorzio Despar Italia è arrivato a riunire sette aziende dellaalimentare e nogozianti affiliati per un perimetro commerciale che oggi vanta quasi 1.400 punti vendita a insegna Despar, Interspar ed Eurospar. Presente a livello capillare su tutto ilnazionale (dove occupa un posto delle top 10 delle maggiori aziende grazie a un fatturato 2020 di 3,919 miliardi di euro), Despar Italia fa parte della società, con attività in 48 Paesi a livello globale«Per Despar Italia aver ottenuto dal ministero dello Sviluppo economico il riconoscimento di "marchio storico" di interesse nazionale è motivo di orgoglio e soddisfazione. Despar è un’insegna della distribuzionepresente in Italia dal 1960 e per noi questo riconoscimento è di grande importanza, in quanto attesta i decenni dia servizio degli italiani. Lavoro fondato su valori come la vicinanza al territorio grazie alla capillarità della nostra rete di vendita, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche nazionali e la selezione di una filiera di fornitori al 98% italiani per i nostria marchio», ha sottolineato, presidente di Despar Italia.