Esselunga, la pandemia non ferma la crescita di superstore e LaEsse

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 10:48

I

Il superstore Esselunga di Varese inaugurato nel 2021

Investimenti a 389 milioni di euro

La rete si allarga con LaEsse

Uno scorcio dell'interno dello store LaEsse di Roma

Il riassetto societario mette pace in famiglia

n un anno complicato,sfrutta la tenuta dei consumi nellaper mettere a segno un 2020 positivo, chiuso conin crescita del +2,9% a 8,4 miliardi di euro ecresciuti del +4,4% a 270 milioni. Queste le cifre più cospicue presenti nel bilancio approvato il 26 marzo dal board guidato da Marina Caprotti.Insomma, nonostante le difficoltà – a partire dal fatto che isono sempre rimastidurante la pandemia, diventando di fatto il laboratorio retail per le reazioni all’emergenza sanitaria – Esselunga non si è fatta trovare impreparata. Anzi, ha aumentato la dose diper un totale di 389 milioni di euro, di cui 332 per immobili, macchinari e impianti.Risultato? Seiaperti e quattro punti vendita dia insegna(a cui si aggiungono anche le tre inaugurazioni dei primi mesi del 2021). In questo modo, ildel player lombardo arriva a un perimetro di 167 negozi Esselunga, 6 LaEsse, 40 profumeriee 99 bar(questi ultimi due brand presenti all’interno della galleria commerciale dei superstore). Questi ultimi due, costretti a chiudere a causa delle disposizioni dei vari Dpcm, rappresentano il "peso" più grande sulla crescita del marchio che, in condizioni normali, sarebbe cresciuto del +3,6%.Unche è dovuto passare attraverso una certadovuta alle conseguenze della fusione die die il debito contratto nell’acquisto del 30% della stessa Supermakets Italiani (si tratta delle due società che, all’indomani della morte del fondatore, dirigevano il marchio Esselunga allora diviso fra i due rami della famiglia Caprotti). Operazioni che contribuiscono a un debito finanziario di 1,8 miliardi di euro.