A Bergamo Alta Carrefour Express prende il posto dell’Antica Panetteria Tresoldi

Nel borgo storico di Città Alta a Bergamo, in via Bartolomeo Colleoni 13 A, il 10 dicembre, Carrefour Italia inaugurerà un nuovo Carrefour Express. Il nuovo Carrefour Express prenderà il posto dell’Antica Panetteria Tresoldi (chiuso il 31 agosto), punto di riferimento storico della comunità bergamasca, di cui conserverà parte della struttura originaria, tra cui il pavimento d’ingresso, le grafiche in prossimità delle volte e la scritta “Antica Panetteria Tresoldi”, elementi ritenuti beni culturali della città.

Antica Panetteria Tresoldi. Fonte: Facebook



Il pane di Tresoldi

Sempre in un’ottica di continuità, il nuovo Carrefour Express si affiderà anche alla famiglia dello storico panettiere per la fornitura di pane, allargando così la sua collaborazione con i fornitori locali.



Ampia l’offerta

Sviluppato su una superficie di 182 metri quadri, il Carrefour Express di via Colleoni disporrà di 1700 referenze di scatolame, 600 referenze di prodotti freschi a libero servizio, 150 referenze di surgelato e dei prodotti appartenenti alle gamme Carrefour, Carrefour Bio e Terre d’Italia. Saranno inoltre presenti l’isola ortofrutta, il banco per la vendita di carne e pesce, l’assortimento di piatti pronti e una cantina vini refrigerata, dove i clienti potranno acquistare anche una selezione di bottiglie provenienti da fornitori locali.



Il negozio sarà dato in affitto alla società Market Express, che già si occupa dei punti vendita di Tasso, Masone e via Borgo Santa Caterina. L’inaugurazione di sabato 10 dicembre sarà aperta al pubblico.