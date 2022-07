Metro è anche in Rete: ecco il nuovo Mercato Online

METRO Italia lancia il Mercato Online, un nuovo marketplace digitale che ha l'obiettivo di offrire ai clienti un'offerta Horeca non-food più ampia e specializzata, disponibile in tempo reale e consegnata su tutto il territorio nazionale in pochi semplici click.

Il nuovo Mercato Online sarà disponibile sul sito Metro.it ed è accessibile a tutti i clienti, anche per coloro che non hanno tessera METRO o partita IVA.

Gli obiettivi del Mercato Online di Metro

Questo nuovo progetto, nato per rispondere alle mutate esigenze dei clienti e ai nuovi consumatori digital-first, offre un ampio assortimento di prodotti Horeca non-food e segna un ulteriore passo nella strategia di METRO Italia, volta a sviluppare ulteriormente i canali digitali e a potenziare i servizi a disposizione dei clienti di tutta Italia, compresi coloro che attualmente non sono raggiungibili dai punti vendita fisici.

Il Mercato Online punta anche a potenziare l'offerta non alimentare di METRO con l’assortimento più ampio e ricco di sempre. La piattaforma marketplace, infatti, rende disponibile una vasta scelta: oltre ai prodotti presenti negli store METRO Italia, è possibile accedere anche a quelli dei fornitori, che grazie al Marcato Online possono vendere direttamente il proprio assortimento, gestendo la spedizione al cliente finale. Il progetto rafforza così la partnership con i fornitori di fiducia di METRO: sono già 70 le aziende che si sono iscritte alla piattaforma e diversi nuovi partner si aggiungeranno nei prossimi mesi.

Un magazzino di supporto

A supporto di questo nuovo progetto, METRO Italia ha realizzato un nuovo magazzino a Casei Gerola (PV) interamente dedicato a supportare le operazioni del Mercato Online. Il nuovo deposito si trova all'interno di un centro logistico certificato Leed Platinum, progettato con particolare attenzione a un futuro verde e sostenibile e situato in un'area strategica del Nord Italia, vicino alle principali autostrade.

Un progetto in evoluzione

Lanciato da METRO a livello globale nel 2019, il marketplace online opera ora in Germania e Spagna con oltre 600.000 prodotti legati al settore Horeca e rappresenta un pilastro della strategia di crescita aziendale "sCore" al 2030. L'azienda intende sviluppare ulteriormente i propri assortimenti, espandersi in Europa e aumentare le vendite del marketplace di 60 volte fino a superare i 3 miliardi di euro entro il 2030.

Mix multicanale

«Riteniamo che il nuovo progetto Mercato Online incarni i pilastri strategici di METRO: evolvere la nostra offerta per fornire ai clienti servizi aggiuntivi e di valore per rispondere alle loro mutevoli esigenze, continuando al contempo a sviluppare il nostro mix multicanale a complemento della nostra offerta - sottolinea Tanya Kopps, Amministratore Delegato di METRO Italia - Siamo certi che questo nuovo progetto diventerà presto un elemento chiave del nostro ecosistema multicanale, permettendoci di accrescere sempre più la nostra leadership come partner di riferimento per i nostri clienti».