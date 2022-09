Metro Italia sigla l'accordo con le parti sociali sul contratto di espansione

Metro Italia ha siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali sul contratto di espansione.

Il settore Horeca sta vivendo una importante fase di evoluzione e trasformazione del business. Per consolidare e sviluppare la propria posizione nel mercato dell’Horeca, il Gruppo Metro intende focalizzare la propria azione sulle esigenze dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con prodotti, servizi e soluzioni innovative ad hoc per i propri clienti. Metro Italia sta incrementando gli investimenti per supportare questa evoluzione attraverso una strategia multicanale che prevede la coesistenza del canale Cash and Carry, Food Service Distribution (FSD) e Digitale.

Gli obiettivi dell'accordo

L’accordo sul contratto di espansione ha l’obiettivo di sostenere la strategia aziendale e la sostenibilità futura del business, prevedendo la possibilità per i dipendenti di Metro Italia di accedere ad un programma di accompagnamento alla pensione, su base volontaria, con 5 anni di anticipo rispetto ai requisiti normalmente previsti.

Parallelamente, l’accordo prevede l’ingresso in azienda di nuovi profili professionali e l’evoluzione delle competenze individuali e di gruppo introducendo modalità di lavoro innovative nei diversi canali commerciali.

Il progetto formativo che accompagna questa importante evoluzione interesserà 2.500 persone per un totale di oltre 40mila ore di formazione.

Metro Italia conferma la propria volontà di continuare la collaborazione con le parti sociali per il raggiungimento degli obiettivi di business e per garantire la sostenibilità futura dell’azienda.