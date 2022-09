Il Gruppo Sogegross vara il nuovo progetto retail e spinge sull’affiliazione

Il Gruppo Sogegross investe sull’affiliazione e istituisce la nuova funzione sviluppo franchising per l’espansione qualitativa e sinergica della rete in affiliazione con una doppia proposta a marchio Doro ed Ekom. E in questo ambito si inserisce un’ulteriore iniziativa che il Gruppo Sogegross sta varando proprio in questo periodo: il nuovo progetto retail, un rinnovato percorso di sinergia, collaborazione e progettualità trasversale tra lo storico brand dei supermercati di proprietà Basko e la rete in affiliazione a marchio Doro. Attraverso scambi di competenze specialistiche per le analisi a supporto dei processi decisionali e per lo sviluppo di meccaniche promozionali e di loyalty, le tematiche di marketing e comunicazione e le competenze di category management maturate in Basko sono portate all’interno del canale franchising Doro, oggetto di un’importante operazione di rebranding che esprime i valori e il significato di questo cambiamento strategico.

Tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata

Con circa 270 punti vendita e 2.700 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo, con supermercati a insegna Basko, discount di proprietà Ekom, Cash&Carry GrosMarket, oltre a e-commerce (Basko e GrosMarket) e Franchising con i marchi Doro e Ekom. I piani previsti fino al 2025 confermano investimenti per 200 milioni di euro, finalizzati prevalentemente a sviluppo e riqualificazione delle reti di vendita di tutti i canali oltre a interventi logistici e informatici. Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato complessivo di 977 milioni di euro, all’interno del quale l’Affiliazione si attesta a una quota del 20%. Per il Gruppo si stima il superamento del miliardo di euro nel 2022.

Una fase evolutiva con importanti accelerazioni

Alla base della scelta strategica del Gruppo Sogegross per il nuovo progetto retail, è un’analisi dell’attuale scenario competitivo della distribuzione che, a seguito della pandemia, registra una fase evolutiva con importanti accelerazioni: dalla convergenza dei canali alle aggregazioni delle insegne, dallo spostamento degli acquisti del cliente dal fisico verso il digitale, dallo sviluppo dei servizi accessori dei punti di vendita all’impatto delle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di cogliere le opportunità determinate da questo passaggio evolutivo per fidelizzare i clienti, in un contesto dove la capacità di comprendere le esigenze del cliente, la copertura territoriale e la rilevanza delle Insegne nelle geografie di riferimento farà la differenza.

Un’ulteriore potenzialità per il progetto

Deriva anche dal legame con Agorà Network, costituita nel 2000 e fortemente voluta dal Gruppo Sogegross insieme a importanti realtà distributive italiane (Poli, Tigros, Iperal e l’inserimento, nel 2020, di Rossetto Trade) che condividono risorse e strategie, in una prospettiva di condivisione, trasparenza e collaborazione. Questa rete, unica in Italia, è da oltre 20 anni uno dei principali motori della crescita quantitativa e qualitativa di Basko e del Gruppo Sogegross.

Più strettamente in un sistema di gruppo

«La cultura della relazione con l’Impresa appartiene da sempre al Gruppo Sogegross - aggiunge Mirko Bruschi, direttore canale Doro Supermercati - L’insegna Doro, già molto forte su una relazione di qualità con gli imprenditori, entra più strettamente in un sistema di Gruppo e si sviluppa, rispondendo in modo puntuale alle crescenti esigenze del mercato e degli imprenditori, attraverso un supporto integrato che unisce competenze e strumenti per un’affiliazione ancora più evoluta e moderna». Il rebranding Doro coglie in modo significativo questa trasformazione: nel rispetto del naming che evoca elementi di qualità e valore, si è affiancato un restyling grafico del brand, con un gesto visivo forte che rende espliciti gli obiettivi comuni dei due Canali. A questo, si aggiungono la revisione del format di comunicazione e di allestimento dei punti di vendita, che segue un piano di sostituzione delle insegne in tutti i punti vendita nell’arco dei prossimi mesi.

Le potenzialità espresse della prossimità

Il progetto Basko-Doro si focalizza sulle potenzialità espresse della prossimità, ovvero la capacità di fare una spesa completa nel più breve tempo possibile, in ottica di servizio e dando valore alla territorialità. Questa nuova visione potrà inoltre generare avvicinamenti e contatti anche da parte di imprenditori interessati ad affiliazioni al Canale Discount a insegna Ekom.

Un canale molto importante

«Ekom rappresenta un canale importantissimo ai fini della diversificazione strategica voluta dal Gruppo che ha da sempre perseguito l’obiettivo di una presenza sempre più significativa in ogni canale distributivo del mercato alimentare - aggiunge Giuseppe Marotta, direttore canale Ekom - Partendo dal discount tradizionale, Ekom declina infatti la formula all’italiana, verso un ‘supermercato di convenienza’. Con le ultime aperture Ekom consolida il nuovo format, con un’offerta di punto vendita sempre più completa e di qualità e importanti investimenti sulle attrezzature e sugli allestimenti, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea».

Un investimento importante

«La proposta di affiliazione congiunta di Doro ed Ekom mette a valore il patrimonio di competenze che il nostro Gruppo ha sviluppato in oltre 100 anni di storia imprenditoriale, creando un servizio multi-insegna unico nel suo genere - commenta Maurizio Gattiglia, amministratore delegato Gruppo Sogegross - Si tratta di un investimento importante nello sviluppo dell’affiliazione: da una parte, mettiamo a valore la competenza, l’esperienza e le tecnicalità sviluppate da Basko, per innalzare la qualità dell’offerta del franchising Doro; dall’altra, la costante integrazione delle Insegne Doro ed Ekom sui territori di competenza e la cultura delle relazioni che da sempre è patrimonio del nostro Gruppo, accrescerà le potenzialità commerciali verso i Clienti, ma soprattutto verso gli Imprenditori interessati a un’affiliazione di valore».

Un rafforzamento degli investimenti sull’affiliazione

Il Gruppo Sogegross rafforza così gli investimenti sull’affiliazione in modo capillare nelle regioni del Nord Ovest, presidiandone lo sviluppo in chiave di sinergia tra i diversi canali. «Le attività sono coordinate dalla nuova funzione sviluppo franchising - conclude Gianmarco Rodà, responsabile sviluppo franchising - grazie all’esperienza e alle competenze maturate, valutando in modo oggettivo le situazioni di struttura, location e concorrenza dei vari bacini, il Gruppo è in grado di offrire una consulenza sulla modalità di affiliazione più efficace: la formula relativa ai Supermercati, oppure al Discount, in dialettica e condivisione con l’imprenditore».