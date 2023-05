Esselunga “di San Benigno”, aperto il 186° negozio dell'azienda a Genova

Il 26 maggio Esselunga apre il 186° negozio. È a Genova, il secondo in città e il quarto in Liguria. Il superstore sorge in via di Francia lungo la strada sopraelevata dove un tempo si ergeva il “colle” di San Benigno, dal quale prende il nome.

La facciata del nuovo supertstore con vista Lanterna - Foto Esselunga

Esselunga a Genova, fotovoltaico e teleriscaldamento

Ideato dagli Studi di Architettura di Fabio Nonis e Maurizio Canepa, ha una superficie di vendita di 3.200 metri quadri che si sviluppa su due piani, ed è dotato di un ampio parcheggio di oltre 260 posti auto con 34 postazioni per la ricarica delle auto elettriche. L’edificio, realizzato in classe energetica A2 è dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è collegato alla rete cittadina di teleriscaldamento.

Sui banchi frutta e verdura più di 500 prodotti e la linea Bio - Foto Esselunga

Esselunga a Genova, giardino pensile sul tetto

La facciata del negozio presenta un grande telaio in acciaio, in parte vetrato e in parte tamponato con reti metalliche. Gli altri prospetti sono rivestiti da una superficie “sfaccettata” che conferisce all’edificio un aspetto roccioso rievocando le forme del promontorio un tempo esistente. Il progetto ha permesso inoltre di realizzare aree verdi sia pubbliche che private per oltre 1.000 mq, con la piantumazione di alberi e arbusti. A questi interventi si aggiungono uno scenografico giardino pensile di 1.000 mq sul tetto dell’edificio composto da piante tappezzanti con fioriture di colori diversi che scandiscono il susseguirsi delle stagioni e 135 fioriere in plastica riciclata a contenere piante arbustive e più di 100 mq di verde pensile estensivo.

Nel nuovo negozio lavorano 153 dipendenti: 117 i neoassunti sul territorio di Genova e provincia, tutti formati alla scuola dei mestieri Esselunga.

Ricchissima l'offerta gastronomia con un'ampia selezione di specialità - Foto Esselunga

La “Cucina Esselunga” da portare subito in tavola

L’offerta del Superstore include 18mila prodotti. Sui banchi di frutta e verdura più di 500 prodotti, la linea Bio e molti prodotti locali; nel reparto gastronomia una selezione di formaggi, salumi e specialità italiane e le proposte della “Cucina Esselunga” da portare subito in tavola scegliendo tra i piatti della tradizione, tra cui diverse specialità liguri, i piatti vegetariani e le ricette dal mondo; un’ampia scelta di carne con l’hamburgeria Esselunga e in un banco assistito la pescheria con solo pesce fresco non decongelato selezionato e controllato nei mercati ittici della Liguria e pesce allevato proveniente dal Golfo del Tigullio. Grazie al panificio interno vengono sfornate durante la giornata più di 16 varietà di pane fresco con pizze e focacce, incluse la focaccia ligure e la farinata prodotta e servita nella classica teglia tonda di rame. Arricchisce l’offerta Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga realizzata in collaborazione con il ristorante stellato “Da Vittorio” della famiglia Cerea. All’interno del negozio anche l’enoteca, con l’assistenza di un sommelier, e una parafarmacia. Al primo piano, in prossimità dell’ingresso, si trova il Bar Atlantic, 114° della catena, dotato di un’area di somministrazione di circa 100 mq e un dehors di 50 mq, per un totale di circa 110 posti a sedere. Qui i clienti trovano menu che variano settimanalmente e possono fermarsi a colazione, a pranzo o per l’aperitivo.

www.esselunga.it