Gdo, Esselunga è il marchio di riferimento nel mercato italiano

Esselunga è il marchio principe della Grande distribuzione organizzata italiana. La grande S svetta nella classifica delle principali catene e conquista il podio della classifica generale e nelle categorie "sviluppo del format", "marca del distributore" e "servizi al cliente". Sul podio anche Lidl e Conad mentre Coop primeggia per la sostenibilità. Per quanto riguarda lo sviluppo invece troviamo in testa Conad e Selex. È quanto rivela la prima edizione de "Il pagellone della Gdo" elaborato dal portale Alimentando.info sulle principali insegne della distribuzione italiana nel 2021.

Sotto la lente sono passati non solo gli elementi economici come le vendite, la redditività per metro quadro e il numero delle aperture nel corso del 2021 ma anche le quote di mercato, l’incidenza delle private label, sostenibilità, i servizi al cliente sia online che offline.

Uno dei punti vendita Esselunga

Esselunga, un modello per tutti

Secondo Alimentando.info, Esselunga è l’azienda alla quale tutti i retailer della Gdo si ispirano per fare raffronti, anche quando è criticata aspramente per le sue strategie, come l’ultima campagna di comunicazione sulla convenienza e sulla riduzione dei prezzi. In questo caso, l'aver giocato d'anticipo ha premiato.

La conferma di Lidl

Buone notizie anche per Lidl capace di raccogliere ottimi voti su tutti i fronti, in particolare per lo sviluppo dei format, che, secondo Alimentando.info, fa ormai dell'insegna un supermercato - discount con una propria precisa fisionomia. Al terzo posto per l’approccio alla sostenibilità, Lidl si distingue con uno dei migliori bilanci per profondità delle informazioni e per traguardi raggiunti che scoprono un motore di innovazioni sostenibili particolarmente aggressivo, a cominciare dalla realizzazione dei punti di vendita, per finire a singole referenze.

Chi primeggia nelle altre categorie?

Conad è leader di mercato con una quota del 15% nel 2021; lo sviluppo del format è in continua evoluzione e quest’anno è atteso il lancio del sito online che si occuperà sia della spesa alimentare sia di vari servizi, dal benessere alle vacanze. Sul fronte dello sviluppo format, spiccano anche la performance dei discount MD e Lidl, mentre nella private label viene premiato il grande lavoro del Gruppo VéGé.Ci sono anche gruppi che, nelle diverse classifiche, non brillano: su tutti Carrefour e la veronese Eurospin, che, insieme a D.it (con le insegne Sigma e Sisa), occupano le ultime tre posizioni della classifica generale.

La catena francese sconta le difficoltà del format ipermercati. Il discount veronese, invece, nonostante risultati economici di tutto rispetto, non risulta particolarmente attento a un tema strategico come la sostenibilità e non valorizza adeguatamente la marca del distributore. Per D.it ha pesato l’assenza di un bilancio di sostenibilità del gruppo, benché siano state individuate iniziative apprezzabili in ordine sparso, come l’app Last minute sotto casa per la vendita di prodotti in scadenza, di cui è difficile valutare la continuità e dunque l’impatto.