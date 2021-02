Agugiaro&Figna Molini, nuova linea di farine per impastare a casa #ComeUnVeroProfessionista

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 10:14

a tradizione, l’innovazione e la professionalità diper la prima volta al servizio di tutti coloro che in cucina amano riscoprire i gusti sani e autentici del buon cibo. Nasce così la prima gamma dedicata al Retail:declinate inpensate per un consumatore attento che ama mettere le mani in pasta. Pizza e focaccia, pasta fresca, dolci e pane: ogni referenza soddisfa al meglio le esigenze di tutte le singole preparazioni, anche a casa.è la linea di farine dedicata a tutte le ricette della tradizione italiana. Crostate, biscotti e morbidi panini, ma anche pasta fresca e pane fatto in casa realizzabili con le quattro diverse referenze:Eccellenza ovunque anche nel settore biologico 100% italiano con, le farine biologiche certificate dalla filiera agricola del grano che rispettano la natura. Oltre a, la linea comprendeL’azienda molitoria dispone poi di una particolare linea di farine dedicata esclusivamente al mondo del. Tre speciali semilavorati per le preparazioni di dolci, pasta fresca e pizza -- composti da materie prime di altissima qualità naturalmente prive di allergeni, realizzate esclusivamente con farina di legumi, farina di riso, farina di semi di lino e farina di semi di guar.Dalla selezione e lavorazione dei cereali più pregiati nasce anche, la linea di farine proveniente dalla lavorazione dei grani più antichi che racchiude in sé tutti i sapori e i profumi di un tempo. Tre le sue referenze:Infine, Agugiaro&Figna Molini dedica una linea di farine alla realizzazione di pizze e focacce. Fin dai suoi esordi, l’azienda ha riservato particolare attenzione al comparto pizzeria, per questo ha pensato ad una speciale linea di farine dedicata a tutti coloro che cercano un prodotto performante per creare una pizza d’eccellenza a casa propria.dispone di quattro diverse referenze ognuna dedicata a specifiche preparazioni con diversi tempi di lievitazione:Qualità ed esperienza a portata di mano. Con la nuova linea di farine l’azienda molitoria italiana porta il suo know how, la sua esperienza e le sue tradizioni nelle case italiane, promuovendo i veri valori del cibo realizzato con materie prime d’eccellenza.Per informazioni: www.agugiarofigna.com