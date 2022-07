Bindi innova il mondo del dolce rispettando la tradizione e l’ambiente

Una stagione ricca di novità per Bindi, che ha lanciato per questa primavera/estate una grande varietà di prodotti, ampliando ulteriormente una gamma già molto profonda e affermata sul mercato. Come visto per la Pastry Chef Collection, una linea di monoporzioni dal design innovativo che reinventa dei best seller dell’azienda milanese con nuove ricette studiate con una sempre più minuziosa ricerca delle materie prime, il tema legato al rilancio dei grandi classici è sicuramente centrale e filo conduttore per gran parte delle novità da poco uscite e lanciate in Italia ai recenti Sigep e Cibus, ma anche negli Stati Uniti allo scorso Fancy Food Show di New York.

Tiramisù della Tradizione

Esprime perfettamente questo concept di rilancio il Tiramisù della Tradizione, uno dei fine pasto più amati e richiesti di sempre. L’eccellenza della tradizione per una ricetta esclusiva: crema al mascarpone, savoiardi inzuppati al caffè e decorazione al cacao, a completamento di un già molto ricco assortimento. Questo dessert iconico, conosciuto in tutto il mondo, esprime alla perfezione la profondità di gamma di Bindi che lo propone in differenti formati, tondo o rettangolare, in coppa di vetro, gelato o semifreddo, gluten free, mascarpone o zabaione, oppure sotto forma di krapfen, una versione perfetta per la colazione.

Sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale

Quest’ottica di costante miglioramento, che l’azienda non ha mai abbandonato, si manifesta sui prodotti ma anche su una strategia di evoluzione che coinvolge più ambiti a 360°. Da sempre, infatti, Bindi rivolge una particolare attenzione alla sostenibilità e investe risorse su progetti per la riduzione dell’impatto ambientale dei propri processi interni. Risale al 2015 la messa a regime del trigeneratore che trasforma il calore dissipato durante i processi produttivi in elettricità che viene sia riutilizzata all’interno dello stabilimento sia reimmessa in rete quando in eccesso. L’impianto riduce ulteriormente l’impatto ambientale delle trasformazioni di processo e va ad aggiungersi ad una policy stringente di acquisto di energia elettrica pulita, derivante da fonti totalmente green e rinnovabili.

Sul tetto dello stabilimento di San Giuliano Milanese è stato installato un impianto a pannelli solari

Attenzione all’origine delle materie prime

Oltre all’efficienza delle risorse energetiche, Bindi rivolge da diversi anni ormai grande attenzione anche alla provenienza degli ingredienti e delle materie prime utilizzate per le preparazioni: tutta la margarina acquistata è infatti con attestato Rspo, certificazione che assicura il rispetto dei terreni e delle comunità locali di provenienza. Sempre più prodotti inoltre prevedono l’utilizzo di uova Cage-free (da allevamento all’aperto) e di cacao derivante da catene di fornitura che aderiscono alla Rain Forest Certification per il rispetto delle economie locali, delle risorse ambientali e dei diritti dei lavoratori dei Paesi di origine.

Anche i processi di innovazione prevedono ormai una forte propensione alla sostenibilità, ad esempio l’impegno alla riduzione delle plastiche, all’utilizzo di imballi riciclabili e alla diminuzione degli scarti di produzione e degli sprechi. L’intento di Bindi è quello di pubblicare entro quest’anno il suo primo Bilancio di sostenibilità, mantenendo centrale l’attenzione su questo tema che veicolerà la strategia dei prossimi anni, motivo per cui la forte spinta all’innovazione e alla ricerca della qualità di prodotto verrà sempre più allineata a piani e investimenti mirati alla sostenibilità ambientale, sociale e d’impresa.

