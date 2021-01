Brodo dai sapori d’Oriente con il Dado Bio al Miso di Bauer

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 10:26

Il Dado Bio al Miso Bauer ha ottenuto la certificazione Qualità Vegan

ha creato il, una referenza in grado di arricchire le pietanze con una nota saporita, ideale per preparare ricette innovative senza l’aggiunta di altri aromi. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali quali il calcio, il sodio, il magnesio e oligoelementi, il miso è un condimento prezioso diderivato dai semi della soia gialla con l'aggiunta di cereali.Il Dado Bio al Miso Bauer è già costituito da, con le verdure selezionate (patata, carota, sedano, prezzemolo, pomodoro, cipolla, porro, aglio), tutte da coltivazione biologica, oltre al prezioso. Viene realizzato senza additivi chimici, senza grassi idrogenati e senza glutammato monosodico aggiunto. Inoltre, èPer ottenere un gradevole, è sufficiente sciogliere 1 dado in 500 ml d'acqua e far bollire per un paio di minuti. Il Dado Bio al Miso può anche essere(minestre, minestroni, sughi, ragù, carni, pesci, risotti, uova, ecc.)I Dadi Bio Bauer hanno ottenuto la, garanzia ulteriore per il consumatore vegetariano o vegano che desideri utilizzare i dadi nella realizzazione di piatti esclusivamente vegetali.Confezione da 6 dadi, 60 g, a 2,55 euro.Per informazioni: www.bauer.it