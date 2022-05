Condimenti Tigullio e De Rica, più gusto in tavola

Basta poco in cucina per dare valore aggiunto a una preparazione. Il condimento giusto è spesso la chiave di volta del successo. Se poi affonda le sue radici nella tradizione il risultato è garantito. Con l’ampia gamma di Pesti Tigullio e con la linea Datterino firmata da De Rica si va sul sicuro.

Alcune referenze della linea Pesti Tigullio

Tigullio

I Pesti Tigullio sono ottimi alleati per la preparazione di piatti freddi estivi: oltre alle varianti del Gran Pesto alla Genovese, ci sono anche i Pesti Speciali come Pomodori secchi e Pistacchi, Peperoni e Noci, Radicchio e Speck, Olive e Capperi, Ricotta Tartufo e Pepe nero, Carciofi e Noci. Combinazioni di ingredienti per un’esperienza di gusto unica, le nove referenze sono caratterizzate da una consistenza rustica e da un incontro di sapori sorprendente. La loro principale caratteristica consiste nella texture ricca di contrasti e dal sapore autentico, proprio come la terra a cui si ispira l’intera varietà di questi pesti. In particolare, Gran Pesto alla Genovese Tigullio si presenta con la sua migliore ricetta di sempre: il profumo intenso del basilico fresco, lavorato appena raccolto, e le note decise del Grana Padano Dop e del Pecorino Romano Dop si uniscono alla croccantezza dei pinoli per un pesto dal sapore ricco ed equilibrato.

La nuova Passata di Datterino De Rica

De Rica

De Rica, marchio della tradizione culinaria italiana della Casalasco Società Agricola, lancia sul mercato la Passata di Datterino, fatta con pomodoro Datterino al 99%. È ottenuta da pomodori, freschi, maturi e 100% italiani. Ha un sapore dolce, gustoso, profumo fresco del pomodoro appena colto e consistenza densa e cremosa. La Passata di Datterino può essere utilizzata per la preparazione di sughi e salse, vellutate e creme, ma anche per secondi di pesce o carne ed è ottima per bruschette e crostini. La Passata va a completare la linea Datterino De Rica, aggiungendosi alle Salsa di Datterino con verdure e alla Salsa Datterino con basilico, caratterizzate da una lista ingredienti corta e naturale, utili ad arricchire i piatti della tradizione mediterranea.