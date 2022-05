La fresca creatività di Magnum e Sammontana per la stagione estiva

Tanta ricerca e voglia di soddisfare i consumatori. Magnum e Sammonatana affrontano l’estate 2022 proponendo una miscela di gusti e proposte molto interessanti. Ogni palato può davvero trovare soddisfazione.

Magnum Michelangelo

Magnum celebra Michelangelo

Dopo aver reso omaggio a Dante Alighieri con il progetto MagnumXDante, in occasione del 700° anniversario della sua morte lo scorso anno e una limited edition ispirata alla Divina Commedia, Magnum Algida dà il via alla stagione 2022 andando alla ricerca di un piacere ancora più grande, un piacere universale. Magnum oggi si ispira all’arte del Rinascimento celebrando il fermento artistico di quell’epoca ed evocando l’artista che ha dato forma e vita all’estasi della bellezza con capolavori senza tempo: Michelangelo. Il marchio diventa così ambasciatore di un nuovo “Rinascimento” con un imperdibile classico: Magnum Michelangelo. Attraverso i suoi ingredienti, Magnum Michelangelo racconta la sua unicità in un tripudio di gusto avvolgente e inaspettato. Cocco e cacao, i colori. Il cioccolato bianco, la tela. I cristalli di lampone, il colpo di genio. Sono questi gli elementi che hanno reso possibile la creazione Magnum Michelangelo, una vera e propria opera che sa raccontare l’unione tra gusto e arte attraverso il mix dei colori, sapori e consistenze dei suoi ingredienti. La nuova limited edition esprime la sua arte anche attraverso il packaging con i colori che richiamano alla mente gli ingredienti principali e le sue linee che ricordano le venature marmoree rinascimentali.

Gruvi Mirtillo Inaspettato

Sammonatana a tutta gamma

Molto articolato il ventaglio di proposte elaborato da Sammonatana. Gruvi, è lo stecco che sa regalare a ogni assaggio un’esperienza particolare grazie al suo carattere ruvido e al suo cuore morbido. Da scoprire morso dopo morso: prima l’avvolgente copertura con granella croccante, poi la cremosità del gelato, infine il cuore compatto della variegatura. Per l’estate 2022 le novità Mirtillo Inaspettato e Nocciola Risoluta, si aggiungono alla linea composta da Pistacchio Sincero, Mitico Croccantino, Stracciatella Maivista e Cocco Bello. Gruvi Mirtillo Inaspettato è un cremoso gelato al gusto vaniglia con variegatura ai mirtilli, copertura al gusto yogurt con granella di biscotti uniti a fragole e mirtilli disidratati. Gruvi Nocciola Risoluta è un gelato al gusto vaniglia con farina di nocciole tostate, variegatura, copertura e granella di biscotti alla nocciola.

Fruttiamo Sereno al Mango

Fruttiamo è lo stecco sorbetto Sammontana con tanti pezzi di frutta. Per la nuova stagione è pronto a cambiare veste, presentando una confezione più accattivante, dai colori intensi, che ricorda subito il frutto protagonista e un nuovo lettering moderno e giocoso del nome di linea a cui si affianca un aggettivo che qualifica il gusto sul pack. Ma le novità non finiscono qui: la gamma Fruttiamo, composta da Divertente alla Pesca, Avventuroso alla Fragola, Vivace al Kiwi e Alternativo ai Frutti Rossi, si amplia ulteriormente con un nuovo gusto per il canale bar: Sereno al Mango. Una proposta dal gusto esotico, fresco e distintivo con mango in pezzi, che rende ancora più piacevole l’esperienza, donando un tocco di dolce multisensorialità. Il colore arancione del sorbetto racconta gli ingredienti della sua ricetta, mango, mela e papaya; abbinamenti vincenti che regalano freschezza e bontà a ogni morso.

Barattolino Fiordilatte e Biscotti

Non poteva mancare il Barattolino Sammontana che soddisfa tutti grazie alle sue diverse proposte. Per l’estate 2022 Barattolino presenta Fiordilatte e Biscotti: delicato gelato al Fiordilatte, realizzato con latte fresco, arricchito da biscotti in pezzi. Sammontana ha deciso di rendere ancora più speciale questo gusto classico: la morbidezza e cremosità del gelato avvolge tutta la bontà dei pezzetti di biscotti al cacao, classici e al cacao ricoperti, per un risultato finale davvero seducente.

Coppa d'Oro Cioccolato Domori

La Coppa d’Oro Sammontana dagli anni ‘60 accompagna l’estate di tutti. Per quella 2022 Sammontana l’ha resa ancora più speciale, grazie al logo e al pack tutto nuovo che evidenzia gli ingredienti e i colori protagonisti di ogni gusto. La gamma conferma la partnership con tre marchi di rilievo e propone i gusti Coppa d’Oro Amarena Fabbri, Caffè Segafredo e Cioccolato Domori. Coppa d’Oro Amarena Fabbri è al gusto di vaniglia, con panna fresca e meringhe, variegato all’amarena e decorato con Amarena Fabbri. Un gusto pieno e intenso. Per la Coppa d’Oro Caffè la variegatura al caffè Segafredo dona al gelato un carattere deciso e avvolgente, reso ancora più gustoso dalla decorazione di croccante di nocciola sulla superficie. La Coppa d’Oro Cioccolato Domori si presenta con gelato al gusto vaniglia con panna fresca e meringhe, variegato al cioccolato e decorato con granella di nocciola pralinata, di amaretti e cioccolato Domori.